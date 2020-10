Badosa: 'Cuando estás feliz fuera de la pista es más fácil rendir dentro'

París, 3 oct (EFE).- La española Paula Badosa ha encontrado el equilibrio en su vida que no tenía y eso se nota en la pista, donde este sábado consiguió la clasificación para octavos de final de Roland Garros en su primera participación, a la que llegó con una única victoria en Gran Slam en su currículum.

'Cuando estás feliz fuera de la pista es más fácil rendir dentro', aseguró la jugadora de 22 años tras derrotar a la letona Jalena Ostapenko, ganadora en 2017, la segunda vencedora de un Grand Slam que caía ante la española.

Badosa aseguró que los últimos meses su vida ha encontrado el equilibrio que no tenía y esa paz le permite expresar todo su talento.

'Desde muy joven se crearon expectativas sobre mí y no las cumplí. Mi entorno no era bueno, tenía una vida caótica. Ahora he encontrado ese equilibrio y esa paz para romper con mi vida anterior y eso se nota en la pista', señaló.

'He crecido como tenista y he superado esos momentos malos. Así he llegado hasta aquí, creyendo cada día que era posible legar', comentó.

El cambio ha sido muy rápido. Casi instantáneo, porque Badosa reconoce que en el Abierto de Estados Unidos, hace menos de un mes, todavía no había encontrado las condiciones para poder expresar su tenis.

'Mentalmente no estaba bien, no estaba con confianza. Mi entrenador me ha ayudado mucho, me aporta la tranquilidad y la confianza que necesito. Cuando tienes un entorno que te apoya, sin pedir nada a cambio, que te ayuda, en la pista puedes ser tu', agregó.

Tras ese torneo, la tenista se aplicó al entrenamiento y disputó el torneo de Estambul, donde elevó su nivel, siempre en paralelo a la mejora en su vida personal.

'No tenía un entorno como me gustaría o me diera estabilidad y decidí hacer un cambio, que tenía que hacer', explicó la jugadora, que a principios de temporada cambió de entrenador.

'Estoy madurando, creciendo tenísticamente, cada día más, Con este entorno es más fácil, hace que eso avance más fácil', indicó.

Badosa se cubrió la cabeza con una toalla tras ganar el partido. 'Estoy muy emocionada, no me esperaba llegar a la segunda semana. Siempre he soñado con llegar a rondas finales de Grand Slam y tras el partido me han pasado por la cabeza todos los momentos difíciles y cómo los he superado. Finalmente me llegan las recompensas', dijo.

'Esto es algo muy especial para mi, he trabajado mucho para esto, soñaba con ello y al fin se está haciendo realidad', comentó.

La española dijo que se considera 'una persona fuerte, capaz de afrontar cambios, de arriesgar'. 'Sabía que la recompensa llegaría tarde o temprano'.

Badosa quiere seguir 'ganando el máximo posible de partidos' y 'disfrutando del torneo' porque 'no pasa muchas veces' llegar a octavos de final.

Su siguiente rival será la alemana Laura Siegemund, que se clasificó para sus primeros octavos de final de un grande tras derrotar a la croata Petra Martic, favorita 17, por 6-7(5), 6-3 y 6-0.

'Es una rival muy dura, ha ganado torneos y partidos muy buenos, pero creo que puedo tener mis opciones. Para eso tengo que jugar mi juego, ser agresiva y tratar de disfrutar', aseguró. EFE