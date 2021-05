Badosa: 'Espero a partir de ahora una nueva Paula jugando con las mejores'

Madrid, 6 may (EFE).- La española Paula Badosa, que alcanzó las semifinales del torneo de Madrid tras entrar en el cuadro como invitada, dijo que habría deseado que esta semana 'no terminase nunca' y expresó su deseo de que 'a partir de ahora haya una nueva Paula que esté jugando con las mejores del mundo'.

'Por supuesto estoy algo triste, nunca quieres perder', afirmó en rueda de prensa tras caer ante la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty.

Badosa, que indicó que 'quizá lo más inteligente sea borrarse de la previa de Roma', porque jugaría el sábado y antes tendría que pasar por las medidas de prevención de la covid que implica el viaje, admitió que tiene 'mal perder'.

'Me da pena, y más en casa. Todo era tan bonito, que cuando termina entra esa parte de pena o de melancolía', indicó.

'Pero Barty es técnicamente muy buena, te incomoda mucho y si no estás al cien por cien se hace muy difícil. Yo quizá no he estado tan cómoda y eso es mérito suyo', añadió.

Badosa afirmó que se alegrará de entrar entre las 50 mejores del mundo, 'pero el objetivo es seguir mejorando'.

'Yo venía trabajando muy bien y sabía que esto pasaría, fuera ahora o en hierba o en pista dura. Mi objetivo es seguir en esta línea. No sé si se verá en Roland Garros o no, pero el trabajo está hecho', aseguró. EFE