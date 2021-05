Badosa: 'Estoy mejor que nunca'

París, 28 may (EFE).- La española Paula Badosa regresa a Roland Garros, el lugar donde su nombre comenzó a sonar en el mundo del tenis, con su palmarés recién estrenado en Belgrado, con la ilusión de volver a hacer algo grande y la prudencia de sus 23 años.

'Estoy mejor que nunca', asegura la española poco antes de comenzar su andadura en la tierra batida de París, donde el año pasado se encaramó a los octavos de final tras derrotar a dos ganadoras del torneo.

Aquella progresión se ha ido confirmando y la semana pasada se hacía con el torneo de Belgrado, muestra de que las bases en las que asienta su juego siguen siendo sólidas.

'Estoy bien, llego con ganas, jugando bien, aunque en un Grand Slam las sensaciones son siempre diferentes, hay más nervios, tienes ganas de hacerlo bien', dijo.

Hace menos de un año, porque el pasado Roland Garros se disputó en otoño, aseguraba que su mejor venía de su entorno y eso mismo le ha permitido seguir progresando.

'Estoy progresando más, llevo una buena gira de tierra, en este tiempo he progresado en muchos aspectos, mentalemente, físicamente, tenísticamente, he ido puliendo cosas, dando pasos para adelante, madurando como tenista', señaló.

Inconformista, asegura que su objetivo es avanzar: 'Si me voy a dormir habiendo mejorado un uno por ciento, he cumplido'.

Badosa prometía mucho, pero su tenis parecía estancado. Hasta que cambió de equipo y el resultado empezó a verse en el pasado Roland Garros.

'Ahora estoy tranquila y cuando las cosas no van bien tengo gente que me sujeta. Aunque sea un deporte individual, sin un buen equipo es difícil llegar a objetivos', indicó.

Pese a que asegura que afronta este Roland Garros 'mejor que nunca', es consciente de que todavía queda camino por delante.

'Al final no tengo tanta experiencia en Grand Slam, no he hecho grandes resultados. Entiendo que haya expectativas por la gira de tierra que he hecho, pero creo que me queda mucho', señaló.

'Mis sensaciones son buenas y estoy preparada para lo que venga. Estoy con ganas, que es lo importante', avisó, no obstante, Badosa. EFE