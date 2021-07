Badosa: 'Hace pocos meses no podía imaginar estar triste por perder aquí'

Londres, 5 jul (EFE).- Paula Badosa, que cayó este lunes ante la checa Karolina Muchova, aseguró que hace pocos meses 'no podía imaginar estar triste' por perder en cuartos de final de Roland Garros y en octavos de Wimbledon.

'Ha sido un partido raro, no he podido dar un gran nivel. Es una jugadora bastante incómoda y he estado más fallona de lo normal', dijo Badosa en rueda de prensa tras un partido en el que lideró por 5-2 en el primer set.

'Me pongo una buena nota. Ha sido un buen torneo para haber jugado pocas veces en hierba', añadió.

Sobre qué tiene que mejorar para poder ganar partidos como este y seguir creciendo como jugadora, la español apuntó que 'todo' y que tiene mucho margen para superarse.

'Tengo mucho margen de mejorar en todo. Mentalmente donde más. Voy superando barreras. Hace pocos meses no podía imaginar estar triste por perder en cuartos de Roland Garros, hace tres meses lo firmaría estar aquí. Mi fallo más grande es tener demasiadas ganas de querer ganar'.

'Tengo mal perder, lo paso mal, pero poco a poco lo voy mejorando. Lo veo todo negativo, cuando sé que no es así', agregó.

Además, Badosa, que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio, apuntó que no jugará ningún torneo hasta entonces.

'Voy a descansar unos días. Han sido torneos de hierba bastante intenso. Con la burbuja ha sido más duro de lo normal'. EFE