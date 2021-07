Badosa: 'He tenido que dejarlo todo'

Londres, 3 jul (EFE).- La española Paula Badosa, que pasó a segunda ronda de Wimbledon por primera vez en su carrera, aseguró que creyó hasta el final y que no perdió la fe y que se dejó todo en pista.

Badosa, que suma segunda semana de Grand Slam por segundo torneo consecutivo, se impuso en tres sets a la alemana Magda Linette.

'He jugado un muy buen tenis, sobre todo en el tercer set. He luchado hasta el final y no he perdido la fe. Estoy muy contenta de estar en la semana de Wimbledon', dijo en rueda de prensa.

'Esto significa mucho porque quiero mostrarle a la gente que no soy solo una jugadora de tierra batida. Creo que he manejado muy bien las emociones y nunca he dejado de creer'.

Badosa recordó que este encuentro ha sido una de las mejores remontadas de su carrera junto a la tercera ronda de Roland Garros hace escasas semanas, cuando llegó a salvar punto de partido.

'He tenido que dejármelo todo. Me ha llevado al límite', apuntó Badosa, que se medirá por un puesto en octavos de final a Karolina Muchova. 'Es una jugadora que se adapta muy bien a esta superficie. Va a ser un reto. Este año estoy superando muchos retos aquí'. EFE