Badosa: “Tengo muchas ganas de jugar contra una jugadora como Kvitova”

Melbourne (Australia), 20 ene (EFE).- La tenista española Paula Badosa, quien superó la primera ronda del Abierto de Australia con un imponente 6-1 y 6-0 ante la sueca Johanna Larsson, comentó que tiene muchas ganas de enfrentarse a una jugadora como la checa Petra Kvitova (7) en el siguiente partido.

“Cuando vi el cuadro me di cuenta de que pronto me tocaba ella. Es una máxima favorita a ganar cualquier Grand Slam pero, si juego contra ella, voy a intentar jugar mi juego y disfrutar al máximo”, explicó la tenista nacida en Nueva York (EEUU) después de conseguir su primera victoria en el cuadro final de un ‘major’.

La joven tenista también admitió que la clave respecto a las otras primeras rondas de Grand Slam disputadas en la temporada pasada fue la liberación a nivel mental.

“Me he mentalizado muy bien, me ha salido un partido muy bueno. El año pasado fue una barrera que no pude superar”, agregó Badosa, quien se convirtió en la primera persona en ganar un partido en la edición del Abierto de Australia de 2020.

Sin embargo, la jugadora admitió que todavía no se encuentra en plenitud de condiciones físicas como consecuencia del cuadro febril que sufrió la semana pasada, el cual le obligó a no disputar el torneo de Hobart.

“No estoy al cien por cien. He tenido fiebre estos días atrás, por lo que tenía que dominar e imponer mi juego desde el principio para desgastarme lo menos posible”, concluyó la tenista, quien se enfrentará en la siguiente ronda a la vencedora del choque que disputarán la propio Kvitova con la checa Katerina Siniakova. EFE