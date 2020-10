Bagnaia afirma que ser oficial de Ducati 'es música' para sus oídos

Madrid, 8 oct (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20), que ya ha sido confirmado para el equipo oficial de Ducati en 2021 en lugar de su actual escudería Pramac, ha reconocido que la decision 'es música' para sus oídos y que ese fichaje ha sido merecido.

'Hemos finalizado las carreras muy fuerte y siempre delante, aunque hemos tenido un poco de mala suerte con la lesión en la pierna y también con la avería del motor y quizás por eso creo que no tuvimos la suerte que merecíamos, pero nuestra moto va muy fuerte y podemos sentirnos muy fuertes por la labor que hemos realizado, aunque tenemos que ser más constantes para acabar las carreras, pero estamos ahí', señala Bagnaia.

No obstante, el piloto italiano dijo no sentirse satisfecho con su último resultado pues reconoció que cometió un error 'ya que el viernes teníamos muchas dificultades con las condiciones y no supe adaptarme a ellas y empecé a cambiar demasiadas cosas en la puesta a punto de la moto y no funcionó el sábado, así que el domingo decidí volver a la moto 'standard' y fui fuerte durante la carrera, aunque no en la primera parte'.

'Ya sabemos que la Suzuki y la Yamaha funcionan mejor en la primera parte porque pudieron calentar bien el neumático delantero, mientras que a nosotros nos costó un poco más, pero en las últimas vueltas recuperé mucha distancia respecto a la cabeza, tres segundos, y por eso podemos sentirnos satisfechos con la carrera pero no con el fin de semana en su conjunto', remarca el italiano.

'La pierna, por el momento, me permite pilotar al ciento por ciento en la moto pero aún se notan molestias', dice Bagnaia sobre su lesión. EFE