Bagnaia: 'Me vino bien pasar por la primera clasificación

Misano Adriático (Italia), 23 oct (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), autor de la 'pole position' para el Gran Premio de la Emilia Romaña, dijo que por la mañana sus sensaciones 'eran buenas', pero señaló que cuando puso 'gomas nuevas' sobrecalentó 'el neumático trasero', no tuvo tracción y no pudo entrar entre los diez primeros.

'En estas condiciones, me vino bien pasar por la primera clasificación, en los cuartos libres me sentí muy bien y en la primera clasificación iba ganando confianza según pasaban las vueltas y en la segunda clasificación traté de hacer un buen tiempo, pero pensé que no sería suficiente porque tuve problemas en el segundo ataque, pero al final pude cuadrarlo y es la mejor manera de finalizar el sábado delante de nuestra afición', explicó 'Pecco' Bagnaia.

Hace un mes ya ganó la primera carrera de Misano Adriático, por lo que comentó: 'Ojalá pueda repetirla. No será fácil. Amanecerá con el asfalto mojado, porque está lloviendo ahora, y nadie ha rodado con el medio delantero, por lo que será peliagudo, pero llevamos hecho un buen trabajo con el anterior gran premio y en el test'.

'Tengo que tratar de conseguir distancia y gestionarla, pero no será fácil, porque tengo dos Ducati detrás que también irán rápido', continuó Bagnaia, quien resaltó: 'Tengo que empujar a tope y tratar de ganar para alargar el campeonato y sería igual si él saliese segundo'.

'No sé cuál es la mentalidad de Fabio, lo único que puedo hacer es intentar conseguir la victoria y seguro que Fabio será fuerte y remontará, mientras que yo voy a tratar de mantenerme en cabeza', insistió el piloto italiano de Ducati.

Y recordó sobre sus rivales: 'La última vez Jack -Miller- fue muy competitivo en la salida; abrí distancia, luego fue recuperando y luego no sé qué pasó. No sé Luca -Marini-. pero a mí me gustaría tener una pelea con otra Ducati y abrir hueco tras seis o siete vueltas. Espero que sea Jack'.

Sobre su alto nivel en este trazado de la costa del Adriático, Bagnaia explicó: 'Entreno mucho en él, me lo conozco al dedillo y me siento muy bien en él desde Moto2'.

'Este circuito se adapta a la perfección a mi estilo de pilotaje. Cuento con esa ventaja, pero también porque entreno mucho y la moto que uso me transmite sensaciones muy parecidas aunque sean motos distintas', continuó.

'Este circuito es muy técnico y los parciales uno y tres son muy difíciles. Si fallas en la curva uno pierdes tiempo hasta la cuatro, y en el 'curvone' se pierde mucho tiempo', comentó. EFE

JLL/ism