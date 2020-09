Bagnaia, segundo, reconoce que no esperaba 'estar tan arriba'

Madrid, 13 sep (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP20), segundo en el Gran Premio de San Marino de MotoGP ha reconocido tras el podio que no esperaba 'estar tan arriba', si bien señaló que después del 'warm up' sí que esperaba un buen resultado.

'Esta mañana en el warm up he salido y he hecho pocas vueltas para no cansar demasiado la pierna y aún así he hecho el cuarto mejor tiempo o el quinto', recordó Bagnaia, que se operó de una fractura de la tibia derecha hace poco más de cuatro semanas.

'Estoy muy contento, porque hemos trabajado mucho en las últimas cinco semanas y no me esperaba llegar aquí y ser tan competitivo, lo esperaba, pero pensaba que era un poco difícil pues es casi la tercera vez que voy en moto este año ya que primero paramos cinco meses -pandemia por el coronavirus- y después otras cinco semanas por la lesión y en realidad sólo he hecho dos carreras, por eso no esperaba llegar aquí y ser tan rápido, pero desde el segundo día rodé sin pensar en mi pierna', explicó el piloto de Ducati.

'Aunque me dolía un poco más la pierna he podido ir rápido y por eso he intentado trabajar mucho en el ritmo de carrera durante los entrenamientos y creo que hemos hecho algo increíble porque Ducati estaba sufriendo mucho y llegar segundos es un resultado muy importante', manifestó Bagnaia.

'Las primeras vueltas tenía un poco de dificultad para calentar el neumático delantero, que se me cerraba mucho, pero después he empezado a tirar y todo me ha salido muy bien y he podido recuperar todo lo que había cedido pues tenía muy buen ritmo y en las últimas cuatro vueltas, aunque han sido muy difíciles porque cuando hacía el cambio de dirección y ponía la pierna en el suelo me dolía, y he perdido mucho tiempo', reconoció el piloto italiano.

'Ahora me duele un poco, pero es normal pues hemos tenido la operación hace cuatro semanas y media y ahora estamos aquí, así que aunque tenga un poco de dolor estoy contento', recalcó Bagnaia. EFE