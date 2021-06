Bagnis: 'Me faltó convicción'

París, 3 jun (EFE).- El argentino Facundo Bagnis reconoció que le faltó 'convicción' este jueves ante el alemán Jan-Lennard Struff con el que cayó en la segunda ronda de Roland Garros.

'Me da un poco de bronca, de desilusión conmigo mismo, pensé que iba a tener mejor rendimiento. Los tres sets fueron parejos, pero en los momentos en los que había que jugar bien, no lo hice, no tuve la convicción', lamentó Bagnis, de 31 años.

Bagnis, quien había apeado en primera ronda al francés Benjamin Bonzi, invitado de la organización, no consiguió acceder al tercer tramo de la competición para firmar su mejor registro en el torneo y volvió a quedarse en la segunda ronda, como en 2014 y 2016.

El tenista asumió que ha tenido unos problemas físicos en el sóleo desde que compitió en mayo en Portugal.

'Hay que seguir cuidándolo porque es un músculo bastante traicionero', apuntó.

Bagnis también habló de las dificultades de los tenistas argentinos en tiempos de covid. Muchos llevas varios meses en Europa porque los pasajeros procedentes de Argentina tienen fuertes restricciones para entrar en el continente, entre ellas dos semanas de cuarentena.

'Esto nos lleva a mentir, para traer a mi novia digo que es de mi equipo de trabajo', señaló. EFE