'Bait' se impone a 'Retablo' en los premios Bafta

Londres, 2 feb (EFE).- 'Bait', del director Mark Jenkin, se impuso este domingo a 'Retablo' del peruano-británico Álvaro Delgado-Aparicio en el premio Bafta a mejor debut de un director británico.

En la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, 'Bait' se hizo con este galardón por delante de 'Retablo'; 'For Sama', de Waad al-Kateab y Edward Watts; Maiden, de Alex Holmes, y 'Only You', de Harry Wootliff.

'Retablo', que cuenta las complejas relaciones entre el artesano de retablos Noé y su hijo Segundo, un niño en busca de certezas en una sociedad tradicional de la cordillera de los Andes, es el primer largometraje de Delgado-Aparicio.