Bale cuenta con el respaldo de Ancelotti

Madrid, 5 nov (EFE).- Gareth Bale se marchará a jugar con la selección de Gales sin haber reaparecido con el Real Madrid tras su última lesión muscular, pero cuenta con la total confianza de su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, que aseguró que la afición madridista no olvida lo que ha dado al club en el pasado y que si está en buenas condiciones a su vuelta, 'va a jugar'.

Ancelotti explicó las razones por las que no convoca a Bale para jugar ante el Rayo, ausente desde el 28 de agosto tras lesionarse en su tercer partido de la temporada tras regresar al Real Madrid, pero se mostró comprensivo con su presencia con Gales

'Ha entrenado hoy con el equipo pero no va a ser convocado porque ha tenido pocos minutos con el grupo. Se va a Gales con el equipo nacional y allí va a evaluar si está disponible para jugar o no. Depende mucho de cómo se sienta el jugador al entrenarse con su selección. Lo importante es que Bale está bien. Después de dos meses fuera, es muy importante lo que el jugador siente al entrenar, si tiene confianza o no', dijo.

'Tiene el alta médica porque si se entrena con el equipo significa que lo tiene, no podemos decir a su equipo nacional que no puede jugar porque es un dato objetivo. Se ha hecho un escáner que muestra que está totalmente recuperado, después su selección tiene que evaluar si puede jugar o no', añadió.

Ancelotti pidió al madridismo que haga un ejercicio de memoria y recuerde lo que Bale ha dado al club en el pasado para mostrarle su apoyo cuando regrese a defender la camiseta del Real Madrid con seguidores en las gradas del Santiago Bernabéu.

'La afición está enfadada con Bale porque los últimos periodos no fueron buenos, el año pasado fue cedido a Tottenham y no lo pasó bien en el último periodo, pero nadie olvida lo que ha hecho aquí. Nos ayudó a ganar la Champions contra el Liverpool y la Copa en 2014. La afición del Real Madrid no olvida esto. No está pasando su mejor periodo pero tenemos que tener fe. Ha tenido una lesión importante y cuando vuelva de su selección, si está bien y merece jugar, va a jugar', afirmó.

Pese a que se vaya con Gales antes de reaparecer con el Real Madrid, el técnico italiano se mostró tranquilo y confiado en que nadie forzará. 'Si su selección le llama, tienes la obligación de mandar al jugador explicando muy bien lo que ha pasado. Hace solo dos días que entrena con el grupo y tienen una semana de tiempo para evaluar su condición. Ni Gales ni el jugador va a tomar riesgos para jugar si no se encuentra bien', sentenció. EFE

rmm/og