Bale: 'El Bernabéu es el mejor sitio para que te piten'

Londres, 4 dic (EFE).- Gareth Bale, futbolista del Real Madrid, opinó, respecto a los pitos que ha soportado en sus últimos encuentros con la camiseta blanca, que el Santiago Bernabéu es el mejor sitio para recibirlos y que cuando empiece a hacerlo mejor, estos pararán.

'La primera vez que pasa es un poco desconcertante', respondió Bale sobre los famosos silbidos en una entrevista con la cadena británica BT Sport. 'No sabía cómo lidiar con ello, pero según me he hecho más mayor, ha pasado alguna vez más y entiendes cómo tienes que lidiar con ello. (El Bernabéu) es el mejor sitio para que te piten si no lo haces bien', explicó.

'Obviamente tengo que seguir trabajando y demostrar a los aficionados lo que puedo hacer. Al final los pitos pararán y puedes seguir con tu carrera', añadió.

Respecto a la temporada en el Real Madrid, Bale fue cuestionado por la situación del equipo en la Liga de Campeones, donde han pasado a octavos de final como segundos de grupo por detrás del Paris Saint Germain.

'El objetivo cada año aquí es ganar todos los trofeos a los que aspiramos. Otras veces hemos acabado segundos de grupos y al final hemos terminado ganando la Champions, así que creo que no marca tanto la diferencia', subrayó.

Sobre el incidente de la bandera de Gales con el lema 'Gales. Golf. Real Madrid. En ese orden', Bale dijo que entiende que fue una situación controvertida, pero que él siempre dará el 100 % juegue con su selección o con el Real Madrid.

El de Cardiff también se refirió a la reciente incorporación de José Mourinho a su antiguo club, el Tottenham Hotspur hace escasas semanas.

'Es un golpe sobre la mesa para el club. Es un ganador. El Tottenham quiere ganar trofeos y no creo que haya mejor socio que Mourinho para hacerlo', finalizó. EFE