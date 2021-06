Bale: 'No se trata solo de mí, se trata de mejorar como equipo'

Redacción deportes, 15 jun (EFE).- Gareth Bale, jugador del Real Madrid que la última temporada estuvo cedido en el Tottenham, aseguró en la víspera del partido contra Turquía que no está preocupado por su actuación personal, sino de que el equipo mejore y logre la victoria.

'No se trata de que yo dé un paso adelante, se trata de mejorar como equipo. Lo he dicho durante toda mi carrera en Gales. Todo el mundo está demasiado pendiente de las actuaciones individuales. No puedes hacer nada sin tus compañeros de equipo', comentó Bale en conferencia de prensa.

Bale reconoció que está decidido a subir su nivel, pero que lo que es determinante es el conjunto. 'Por supuesto que queremos hacer las cosas bien y jugar un gran fútbol, pero al final del día lo que hace falta es lograr un buen resultado, que es lo que cuenta', indicó el capitán galés.

Ante las previsiones de que en el Olímpico de Bakú predominen los seguidores turcos, Bale admitió que hubieran preferido jugar ante 34.000 hinchas galeses, 'pero obviamente no va a ser así'. En todo caso aseguró que 'será bueno' jugar con ambiente en las gradas porque motivará más a los jugadores.

Rob Page, seleccionador de Gales, opinó que 'Turquía saldrá dispuesta a conseguir los tres puntos' después de su derrota ante Italia, y que Gales tratará de encontrar también la forma de ganar tras igualar ante Suiza.

Para el técnico del cuadro galés, si logran cuatro puntos en los dos primeros partidos estarán en buena situación.

'No tenemos que ganar imperiosamente. Falta otro partido, pero este está marcado como uno en el que lo podemos hacer bien', apuntó Page, quien admitió que no prevé demasiados cambios en el once y que está 'realmente impresionado' con el trabajo de sus pupilos.

'Estamos completamente preparados para un partido difícil. Sumamos un punto después de haber encajado un gol ante un muy buen equipo como el suizo. Hay muchas cosas positivas de ese partido', añadió.

