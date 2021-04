Bamford (Leeds United): 'La Superliga no es fútbol'

Londres, 19 abr (EFE).- Patrick Bamford, máximo artillero del Leeds United, equipo de la Premier League inglesa, afirmó que la Superliga europea 'no es fútbol' y que no entiende cómo esta competición va a ayudar al fútbol.

'Antes que futbolistas somos aficionados. Creo que las propuestas que hemos visto nos quitan eso. Creo que está mal. No sé las ventajas y desventajas, pero de la manera que lo han mostrado, no parece lo correcto', dijo Bamford tras el empate a uno entre Liverpool y Leeds, en partido disputado este lunes en Elland Road.

'Cuando juegas, quieres ganar cada partido, pero si juegas en una liga en la que no puedes descender... eso no es fútbol. El fútbol tiene que evolucionar, pero ahora mismo no entiendo cómo esto va a ayudar a este deporte', añadió.

'En el mundo del fútbol, todos tienen sus rivalidades, pero al final todos somos aficionados. Por eso todo el mundo se ha juntado para mostrar lo mal que está esto', puntualizó Bamford. EFE