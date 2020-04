Bancos argentinos abrirán el fin de semana tras aluvión en pleno aislamiento

(Actualiza con testimonios de jubilados y beneficiarios de ayuda social)

Buenos Aires, 3 abr (EFE).- El Gobierno de Argentina ordenó este viernes que los bancos abran sus puertas este fin de semana luego de que hoy se registraran aglomeraciones a las puertas de las entidades para poder cobrar jubilaciones y ayudas sociales en pleno aislamiento obligatorio para prevenir los contagios de COVID-19.

'Por instrucción del presidente (Alberto Fernández) se abren los bancos sábado y domingo', informaron fuentes oficiales.

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Alejandro Vanoli, confirmó a medios locales que las entidades permanecerán abiertas este fin de semana 'para tratar de descomprimir la situación'.

'Tenemos una demanda reprimida de muchos días de bancos cerrados. Es muy difícil que no se hubiera presentado una situación como ésta', dijo Vanoli.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, reconoció en tanto que el aluvión de personas en las entidades financieras superó todo lo previsto por las autoridades.

'La situación fue desbordante, el sistema no dio abasto. Hemos hecho todo lo posible para que se mantuvieran la situación pero se ha dado esta situación que nosotros no la esperábamos', declaró el funcionario a radio La Red, que reveló que el presidente Fernández, enojado, lo 'llamó muy preocupado' y pidió que buscara una solución.

Según el titular del Banco Central, el 70 % de las personas que fueron a cobrar este viernes cuenta con tarjeta de débito, pero 'decidió ir a retirar el dinero a las sucursales bancarias'.

AGLOMERACIONES EN LOS BANCOS

Los bancos permanecían cerrados desde el 20 de marzo, cuando el Gobierno dispuso un aislamiento obligatorio para toda la población para prevenir los contagios de coronavirus.

Pero el cierre de las sucursales planteó el problema de aquellas personas, principalmente ancianos, sin tarjeta de débito para hacerse de efectivo mediante cajeros automáticos y otros medios electrónicos.

A ellos se sumaron las millones de personas de sectores vulnerables que cobran ayudas sociales y que tampoco cuentan con tarjeta de débito para cobrar el subsidio.

Por ello, se había dispuesto que los bancos abrieran sus puertas desde este viernes, en sus horarios habituales, pero solo para atender por caja a jubilados y beneficiarios de las ayudas sociales, lo que generó un aluvión de personas a las puertas de las entidades.

LARGAS FILAS Y POCA PRECAUCIÓN POR EL CORONAVIRUS

'Hay que aguantársela y hacer la fila. Tengo que comprar remedios (medicamentos), ya no hay más nada en la alacena', expresó a Efe una mujer que llevaba horas haciendo fila en el barrio de Pompeya de la ciudad de Buenos Aires.

Un joven padre de familia también aguardó pacientemente su turno: 'Me tuve que comer la fila porque se necesita y sí o sí lo tengo que hacer, tengo a los chicos y no me puedo quedar (sin cobrar). Estoy cobrando el salario complementario, es lo único que tengo ahora en la cuarentena'.

En la localidad de San Justo, en el populoso cordón urbano que rodea a la capital, la gente comenzó a hacer filas desde la tarde del jueves frente a las sucursales bancarias y muchos pernoctaron en la calle a la espera de su apertura, algunos con mascarillas y mantas, mientras otros cubrían sus rostros con pañuelos o bufandas.

Una pareja de jubilados, de 77 y 80 años, llegó a las 5 horas de la madrugada para conseguir un lugar, pero casi diez horas después no había podido aún cobrar su pensión.

'Esto está mal ordenado, al igual que la pandemia, y los que pagamos somos nosotros, los jubilados, los pobres viejitos', declaró el hombre a Efe, cansado por la larga espera en la que sólo pudo beber un sorbo de agua.

A pocos metros, una mujer que esperaba en la fila se desmayó y cayó tendida en la calle, en medio de escenas de desesperación de otros jubilados.

La escena se ha repetido en diversos puntos del país: personas, en su mayoría de edad avanzada, haciendo largas filas, desde la madrugada, con bajas temperaturas y sin respetar el distanciamiento social que se recomienda para evitar los contagios.

'Hay un amontonamiento de gente producto de que, por un lado, cobran 2,4 millones de personas en tres días', dijo el secretario general del sindicato de trabajadores bancarios, Sergio Palazzo, a medios locales.

FILAS DEBEN SER 'ORGANIZADAS'

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo este viernes en su parte diario que las filas en los bancos deben ser 'organizadas'.

'Estamos planificando una salida gradual, escalonada, cuidadosa, siempre protegiendo a los mayores de 60 años, a las personas que tienen condiciones de riesgo, y esta salida tiene que ser organizada y tiene que ser realista', sostuvo Vizzotti.

'Las personas necesitan hacer actividades, cobrar en el banco para poder seguir viviendo en el contexto de este aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en ese contexto las medidas de prevención son clave. Las colas en los bancos tienen que ser organizadas. Necesitamos cumplir dos o tres recomendaciones para minimizar la transmisión y poder retomar las actividades de a poco', añadió la funcionaria.

Sin embargo, y pese a la insistencia de las fuerzas de seguridad que colaboraban frente a los bancos, no siempre se respetó el distanciamiento social.

De acuerdo al reporte oficial presentado hoy por Vizzotti, Argentina suma 1.265 casos de coronavirus, 37 de ellos mortales y 266 dados de alta -215 son altas transitorias y 51 altas definitivas-. EFE

nk-cca/lnm