Banega: 'Día emotivo y triste porque me toca marcharme del club de mi vida'

Redacción deportes, 21 ago (EFE).- El centrocampista argentino Éver Benega, uno de los líderes del Sevilla, destacó este viernes su felicidad por el título de la Liga Europa logrado en Colonia (Alemania) ante el Inter de Milán y destacó que es un 'día emotivo y triste' porque le toca marchase del club de su 'vida'.

'La verdad es que no tengo palabras. Es un día emotivo y triste porque me toca marcharme del club de mi vida. Le doy gracias a mis compañeros por ayudarme y me voy con la cabeza bien arriba', comentó el organizador del juego sevillista a la conclusión del partido.

Banega, que la próxima temporada jugará en el fútbol de Arabia Saudí, afirmó que la clave del éxito del Sevilla es 'la unión, el saber estar en los momentos difíciles'.

El argentino insistió en 'agradecer a los compañeros y al cuerpo técnico' que le hayan 'ayudado en estos años' y puntualizó sobre su entrenador, Julen Lopetegui, quien le 'sacó del equipo' cuando bajó 'el pistón'.

'Me demostró que sin trabajo no se puede hacer nada, se lo agradezco, me puso la pilas', dijo Banega, quien añadió que ahora le 'toca disfrutar de lo que queda'. EFE