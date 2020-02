Barbados deniega atraque a crucero por un brote de gastroenteritis

San Juan, 9 feb (EFE).- Las autoridades de la isla caribeña de Barbados denegaron el atraque al crucero MS Caribbean Princess operado por la naviera Princess Cruises debido a un brote de gastroenteritis a bordo.

Las autoridades locales informaron este domingo que el crucero, que transportaba a más de 3.000 pasajeros y 1.000 tripulantes, tenía previsto atracar en el puerto de Bridgetown este domingo, lo que finalmente no ocurrió por la prohibición gubernamental.

El director médico del Ministerio de Salud y Bienestar de Barbados, Kenneth George, justificó la decisión por haber recibido su departamento varios informes, incluido uno de la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA), en los que se alertaba de un brote significativo de gastroenteritis en el barco.

George dijo que, de acuerdo con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos destinadas a proteger tanto a los pasajeros como a la población de Barbados, el Ministerio de Salud y Bienestar decidió que no se permitiría atracar al crucero.

El Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago informó hoy a través de un comunicado de que se suma a la decisión de Barbados y tampoco permitirá atracar al MS Caribbean Princess, que tenía previsto llegar mañana a Puerto España.

La denegación de atraque el crucero de Princess Cruises por gastroenteritis coincide con el temor que se ha desatado en la región ante el potencial contagio del coronavirus.

Las autoridades de Trinidad y Tobago confirmaron, sin embargo, que no hay casos sospechosos ni confirmados de coronavirus en su territorio.

El pasado 4 de febrero, el crucero Aida Perla, con 3.000 personas a bordo, atracó en la parte holandesa de San Martín, después de ser rechazado en varios territorios del Caribe por miedo al contagio por coronavirus.

La primera ministra de la parte perteneciente a los Países Bajos de San Martín, Silveria Jacobs, dijo entonces que no había motivo para entrar en pánico, ya que el Aida Perla no representa una amenaza de potencial contagio de coronavirus para la isla, aunque a pesar de concederle atraque no se permitió que los tripulantes desembarcaran.

Los ministros de Salud y funcionarios sanitarios de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) acordaron a principios del presente mes elaborar una estrategia común de comunicación para combatir la desinformación sobre el coronavirus.

El Consejo para el Desarrollo Humano y Social del Caricom se reunió en Guyana para celebrar un encuentro de emergencia presidido por el ministro de Salud de Antigua y Barbuda, Molwyn Joseph, en el que se abordó el asunto del coronavirus. EFE