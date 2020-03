Barbara Martin, miembro original de The Supremes, muere a los 76 años

Washington, 7 mar (EFE).- Barbara Martin, cantante y miembro original del legendario grupo estadounidense de soul The Supremes, falleció a los 76 años de edad, confirmó este sábado la página oficial de la banda.

'Nuestros corazones están con la familia y amigos de Bárbara. Si has sido una vez una Supreme, siempre serás una Supreme', escribieron sus compañeras.

No se han precisado las causas del deceso.

Martin formó parte del cuarteto original en la grabación del primer disco con el sello Motown de Detroit, en 1961, titulado 'Meet the Supremes'.

Antes de saltar a la fama, la banda comenzó su andadura como grupo de respaldo de estrellas como Marvin Gaye y The Temptations.

En ese álbum realizó algunas de las primeras voces junto a Diana Ross, entre ellos uno de los primeros éxitos de la banda '(He's) Seventeen'. Las otras dos componentes originales eran Florence Ballard y Mary Wilson.

Martin también formaba parte de 'The Primettes', el primer nombre que tuvo el grupo antes de convertirse en 'The Supremes'.

Dejó la banda en 1962 tras quedar embarazada, y abandonó la música de manera profesional.

'The Supremes' se mantuvo activo hasta finales de la década de 1977, y se convirtió en uno de los grupos vocales femeninos más populares del sello Motown, cuna de artistas como Stevie Wonder, Michael Jackson, Somokey Robinson, Martha and the Vandellas y Al Green, entre otros.

La banda logró doce números uno de la lista de Billboard, el mayor registro de un grupo estadounidense, y vendieron más de 50 millones de discos.

Ross continúa en activo interpretando parte del repertorio de The Supremes y tiene prevista una amplia gira por el Reino Unido este año.

En 2016, el presidente de EE.UU., Barack Obama, otorgó a Ross la Medalla de la Libertad, el mayor honor civil en el país, por su trayectoria musical. EFE