Bárbara Mori regresa 'enamorada' a la televisión con 'La Negociadora'

Inés Amarelo

México, 12 feb (EFE).- El regreso de Bárbara Mori a la televisión tras varios años alejada de la pequeña pantalla llega de la mano de 'La Negociadora', un proyecto del que se enamoró tras leer los guiones y conocer a directores y elenco, explicó este viernes a Efe la actriz uruguaya.

'Para mí un factor importantísimo para escoger un proyecto es que los guiones estén bien escritos. Juancho Cardona (director) me dejó leer prácticamente toda la serie y eso fue importantísimo', indicó Mori.

Además, la actriz naturalizada mexicana vio 'un punto de encuentro' con el personaje que interpreta, Eugenia Velazco, que es la negociadora a la que apela el título de la serie.

Para Mori el resto del elenco es 'maravilloso' y todo eso se conjugó para que se decidiera del todo y dijera: 'Por supuesto quiero ser parte de esto'.

UN POTENTE HILO NARRATIVO

Bárbara Mori (Montevideo, 1978) regresa a la televisión como Eugenia Velazco.

La mejor negociadora de Latinoamérica tendrá que enfrentarse al desafío más grande de su carrera: un grupo de criminales ha sitiado la Ciudad de México con bombas y ha secuestrado a rehenes. El líder de la banda es Juan Velazco (Carlos Aragón), padre de Eugenia y a quien ella traicionó tiempo atrás.

Velazco también había secuestrado en el pasado al presidente de México, Guillermo Sánchez Rivera (Marco Treviño), quien ahora reclama venganza y protege a la negociadora.

'Es una mujer que tiene mucha determinación, que genera mucha empatía con el secuestrador y creo que en esos lugares me encuentro un poquito (con ella). Pero también es una mujer policía que yo nada que ver con ese mundo', detalló la actriz que recientemente celebró 25 años de carrera en la que cuenta con telenovelas como 'Súbete a mi moto' y 'Mirada de mujer' o cintas como 'Treintona, soltera y fantástica' (2016) y 'Kites' (2009).

TRABAJO EN EQUIPO

Además, explicó que pudo aportar 'algunas cosas al lado humano del personaje', sobre todo cuando su pasado 'se vuelve un tormento para su presente', dijo la actriz, quien protagonizó la exitosa telenovela 'Rubí', en 2004.

Por esto, agradeció a los productores de la serie para sentarse juntos a matizar a Eugenia.

'Le metí cositas mías que sentí que le iban a servir al personaje. Yo me identifico mucho con Eugenia porque es una mujer que arriesga su vida para ayudar a otros. Es una mujer que tiene una seguridad impresionante, que sabe lo que está haciendo y a mí me gusta mucho tomar riesgos, quizá no arriesgando mi vida pero sí tomando riesgos en mi carrera', añadió.

UNA SERIE MUY COMPLETA

Por último, la actriz quiso animar al público a darle una oportunidad a 'La Negociadora' ya que, dijo, no es solamente una serie de acción, sino que puede conquistar a la audiencia por sus múltiples matices.

'Diría que es una serie que tiene un poquito de todo. Habla del secuestro pero lo que más permea en los capítulos y en los personajes es el drama humano. Son humanos, (Eugenia) no es el típico personaje de policía acartonado. Además la serie está muy bien hecha, tiene una fotografía espectacular y actores de un nivel precioso', consideró Mori.

La serie se estrenó este 11 de febrero y se puede ver a través de la plataforma Pantaya en Estados Unidos y Puerto Rico y en Claro Video en México.

Bárbara Mori comparte créditos con actores de la talla de Aldo Gallardo, Mariana Gajá, Marcela Guirado, Ximena Ayala, Carlos Aragón y Horacio García Rojas.

Manolo Cardona es el productor ejecutivo de esta serie que cuenta con 12 episodios en su primera temporada. EFE