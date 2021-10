Barcelona convertirá la Semana de la Arquitectura en Festival Internacional

Barcelona (España), 25 oct (EFE).- La ciudad de Barcelona, en el noreste español, ha arrancado este lunes su andadura como capital' Mundial de la Arquitectura, que se materializará en 2026, anunciando que a partir de mayo de 2022 la Semana de la Arquitectura dará un 'salto de escala' para convertirse en un Festival Internacional, con una ciudad de referencia invitada.

En estos términos se ha expresado la teniente de alcalde Janet Sanz, en el acto de presentación de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Gobierno, Iñaki Carnicero, y el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat, Agustí Serra.

También han apoyado la iniciativa la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC), Assumpció Puig, y el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón.

Sanz ha avanzado que la intención es llevar a cabo un festival que se desarrolle a lo largo de varias semanas y que 'genere un debate a todos los niveles, tanto institucional como académico, sobre cómo debe ser la arquitectura', con una ciudad invitada que 'nos permita compartir respuestas y retos, porque las ciudades de todo el mundo afrontamos lo mismo'.

El evento se irá definiendo en los próximos meses y Sanz ha indicado que, como en la Semana, se tendrán en cuenta los diferentes colectivos ciudadanos con 'voluntad de desbordar y de incorporar diferentes perspectivas. Sería -ha dicho- como una mezcla de la bienal de pensamiento y de fiesta de la Mercè', ha apuntado.

Todos los participantes en el acto, en el que también se ha remarcado que durante 2026, además de la capitalidad, Barcelona acogerá, por segunda vez, treinta años después, el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), han coincidido en la importancia de trabajar 'conjuntamente' para conseguir ser el 'epicentro mundial' de la arquitectura y que este 'potencial' vaya más allá de estas celebraciones.

Ada Colau ha reivindicado el actual modelo urbanístico de la ciudad, que, ha resaltado, se está 'reconociendo' a nivel internacional, y ha abogado por poner a la ciudadanía 'en el centro, las personas primero. Necesitamos una transformación en la que la ciudadanía sea la protagonista, la arquitectura tiene sentido cuando sirve para mejorar de una forma concreta la vida de la gente'.

A la vez, ha sostenido que Barcelona 'ha sido siempre ejemplo de innovación y progreso', ha recordado que el Plan Cerdà, en su momento, fue 'duramente criticado por los prohombres de su época, que pedían una grandilocuencia que creían que el plan no daba', y ha mantenido que los retos de hoy son diferentes a los de hace cuarenta años.

En su opinión, 'ahora mismo, Barcelona tiene una nueva ciudad creciendo en su interior, una verdadera metamorfosis ya está en marcha y está teniendo reconocimiento', y ha puesto el ejemplo de que la Comisión Europea ha premiado dos proyectos urbanos promovidos por la ciudad, sin obviar que un medio como The New York Times publicó 'todo lo que Nueva York puede aprender de Barcelona'.

Durante su alocución, Iñaki Carnicero ha destacado que en los próximos cinco años, y gracias a las ayudas europeas, se invertirán 5.820 millones de euros 'vinculados con la arquitectura, desde rehabilitaciones de viviendas, a edificios públicos, barrios, y a la construcción de viviendas de alquiler asequible', sin olvidar que mañana en el Consejo de Ministros de presentará, en primera ronda, la Ley de Calidad de la Arquitectura, 'que busca defender la arquitectura como bien de interés general'.

El representante de la Generalitat, Agustí Serra, que ha remarcado que en 2017 la Generalitat ya aprobó una Ley de Arquitectura, ha sostenido que tanto la Capitalidad Mundial de Barcelona como el Congreso Mundial de la UIA 'deben servir para poner en valor la arquitectura de Barcelona y eso quiere decir también la de toda Cataluña'.

Lluís Comerón ha alertado de que los cambios que deben venir de este ámbito 'son un reto colectivo de todos los países, porque no mejoraremos si no lo hacemos entre todos' y, a modo de ejemplo, ha citado que el cambio climático avanzará si no 'se transforman nuestras ciudades, nuestros edificios, nuestras viviendas'. EFE

