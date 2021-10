Barco con 400 migrantes atracará en Kos tras rechazar Turquía devolución

Atenas, 30 oct (EFE).- Un barco con unos 400 migrantes a bordo interceptado el viernes al este de Creta (Grecia) está siendo remolcado hacia la isla helena de Kos, después de que Turquía no aceptase su devolución.

'Turquía se ha negado una vez más a cumplir sus compromisos con la UE. No ha aceptado la devolución de un barco de bandera turca que zarpó de un puerto turco, aparentemente con el conocimiento de la Guardia Costera turca, y sigue siendo indiferente a las vidas humanas', señaló hoy el ministro griego de Transporte Marítimo, Yannis Plakiotakis.

El ministro había solicitado previamente a Ankara que aceptara la devolución del barco y había informado de ello a la Comisión Europea.

Plakiotakis recalcó que 'Grecia demuestra una vez más que respeta plenamente el derecho internacional y que la protección de las fronteras marítimas se combina con la protección de la vida humana'.

Las declaraciones del ministro contrastan con las críticas de la ONG Aegean Boat Report, que monitorea los movimientos de embarcaciones con refugiados en el mar Egeo.

Según la ONG, el Gobierno conservador griego ha estado moviendo durante 24 horas de un lado a otro el barco, cuyos tripulantes llevan cuatro días sin acceso a comida, agua y atención médica.

De acuerdo a Aegean Boat Report, el viernes hubo incluso algunos desmayos entre los migrantes.

También hay versiones contradictorias sobre la situación en la que se encontraba el barco cuando fue hallado por la guardia costera el viernes.

Medios locales aseguran que los migrantes realizaron una llamada de socorro tras quedar varados por las condiciones climáticas adversas para la navegación, mientras que la guardia costera explicó que no hubo ningún llamamiento de emergencia, sino que recibieron información sobre la ruta del barco y lo interceptaron.

El principal partido de oposición, el izquierdista Syriza, acusó al Gobierno de no aplicar las convenciones internacionales para la protección de la vida en el mar.

'Repeler un barco que pide salvamento es una práctica inaceptable e inhumana para un Estado que se rige por el Estado de derecho, como nuestro país, que está obligado por las convenciones internacionales a proteger la vida en el mar', señaló Syriza.

'Grecia, que acusa a Turquía de no aplicar las convenciones internacionales, no puede hacerlas cumplir como lo considera oportuno y poner en peligro vidas humanas, dejando a 400 personas en medio del mar, con el argumento de que su vecino no está cumpliendo sus compromisos. Estas prácticas fueron condenadas internacionalmente cuando el Gobierno de Salvini intentó implementarlas', añadió Syriza.

Según las convenciones internacionales, Grecia está obligado a llevar la embarcación a un puerto seguro y ofrecer alimentación y cuidado a los pasajeros, recalcó. EFE

ih/psh