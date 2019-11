Bardem se prepara en México para interpretar al conquistador Hernán Cortés

México, 7 nov (EFE).- El actor español Javier Bardem visita locaciones en México y ultima detalles para la grabación de la serie sobre Hernán Cortés y Moctezuma producida por Amazon Studios, de la que será protagonista, además de productor ejecutivo.

Las grabaciones comenzarán el próximo año, por lo que Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) acudió al país para revisar los detalles del proyecto, siendo las oficinas de los Estudios Churubusco de la Ciudad de México el centro de operaciones.

La serie contará con los actores mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal como directores ejecutivos y, aunque no cuenta con un título definitivo se sabe que estará dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego, ambos cineastas colombianos, informó este jueves Amazon Studios en un comunicado.

Se tratará de una miniserie que, con formato de drama épico y de cuatro horas de duración, trazará un mapa de la inexorable marcha y eventual confrontación entre el conquistador español Hernán Cortés y el emperador azteca Moctezuma II, resumió el estudio.

Justamente, el anuncio de esa ficción se hizo coincidiendo con las celebraciones por el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés al continente americano.

En un principio, el oscarizado Steven Spielberg iba a supervisar el proyecto, pero parece ser que un cambio de planes llevó al estudio a dar con las incorporaciones del nuevo talento.

Para completar aún más el equipo hispano de la miniserie, el diseñador de producción será el mexicano Eugenio Caballero, ganador del Óscar por su trabajo en 'El Laberinto del Fauno' de Guillermo Del Toro.

Además, dos profesionales que trabajaron en 'Roma', Anna Terrazas y Luis Rosales, repetirán como diseñadora de vestuario y director de reparto, respectivamente.

Steven Zaillian ('Schindler's List') escribió el argumento de la trama, basada en un guión de Dalton Trumbo (Vacaciones en Roma).

De esta forma, Bardem, Bernal y Luna serán productores ejecutivos junto con Zaillian, Kirk Douglas ('Spartacus'), Grant Hill ('The Tree of Life') y los copresidentes de Amblin Television, Darryl Frank ('The Americans') y Justin Falvey ('The Americans').

La idea volvió a emerger con fuerza en 2014 gracias al estudio DreamWorks, que encargó la historia a Zaillian con la idea de que Bardem la protagonizase y Spielberg la dirigiese, pero quedó en suspenso.

También en 2014, Martin Scorsese y Benicio del Toro anunciaron que llevarían a la cadena HBO una serie sobre la vida de Cortés, pero el proyecto no salió adelante.

Sin embargo, Amazon Prime Video emitirá a partir del 21 de noviembre 'Hernán' una serie de drama épico también sobre la vida del conquistador

La producción es de la compañía mexicana Dopamina en colaboración con la española Onza y, según informaron, no tiene que ver con la miniserie de cuatro horas, en fase de preproducción, de Amazon Studios, protagonizada por Bardem. EFE