Bardhi: “Oblak me dijo: ‘me marcaste con Macedonia y hoy no te he dejado’”

Valencia, 7 ene (EFE).- El centrocampista macedonio del Levante, Enis Bardhi, explicó este martes que el meta esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak le recordó al final del partido del sábado y tras parar un remate del jugador valenciano que éste ya le había metido un gol en un Eslovenia-Macedonia y que ahora no había dejado que le marcara más..

“Le dije que había hecho un paradón y me dijo: ‘bueno, ya me marcaste y hoy no te he dejado'. Lo dijo riendo y en plan de amigos. Al final, para mí es uno de los tres mejores porteros del mundo”, reconoció Bardhi en una entrevista en la televisión oficial del Levante.

La conversación relatada por Bardhi se produjo al final del partido, después de que Oblak evitase el 2-2 del Levante con una brillante parada tras un cabezazo de Bardhi y en alusión al gol del futbolista de Macedonia en un partido internacional disputado en marzo de 2019.

Bardhi también aseguró que su equipo hizo “un esfuerzo tremendo” en el Wanda, pero al final lo que se mira es el resultado. “Hay que mejorar cosas, pero estamos en el buen camino”, dijo el centrocampista, que se mostró ilusionado con la Copa del Rey, torneo en el que jugarán en la segunda ronda en Jaén este domingo.

“La Copa nos viene bien a todos. El rival no es de nuestro nivel, pero hay que tomarse las cosas muy en serio. Ojalá podamos ganar más partidos”, declaró.

Además, el futbolista del Levante comentó que este 2020 recién empezado es muy importante a nivel personal y para su selección porque podrían clasificarse para la próxima Eurocopa, ya que Macedonia disputa ante Kosovo la última eliminatoria.

“Es un partido histórico para todos nosotros porque es la primera vez que nuestro país se puede clasificar para una Eurocopa. Ojalá que la disputemos de la mejor manera y ojalá vayamos”, finalizó. EFE

1005179