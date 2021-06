Barisic traslada a España la presión y la condición de favorita

Redacción deportes, 25 jun (EFE).- El defensa Borna Barisic trasladó a España, con la que Croacia se enfrentará el lunes en Copenhague en los octavos de final de la Eurocopa, la presión y la condición de favorita.

'Cuando no entras como favorito en un partido estás más relajado, aunque el rival, en teoría, debe ser más fuerte que tú. Sin embargo, soy optimista. No tengo dudas de nuestra calidad y lo hemos demostrado muchas veces. Creo que jugaremos un gran partido contra España. A ellos les gusta tener el balón pero a nosotros también', aventuró el zaguero del Rangers.

'El partido contra España será distinto a los anteriores porque el rival es un equipo diferente. A España le encanta la posesión, tener el balón y dar la máxima calidad a su juego. tenemos que afrontarlo de forma distinta y a ver como resulta', dijo Barisic.

El lateral de Croacia ensalza a España y advierte del potencial de toda su plantilla.

'España es un gran equipo. Todos sus jugadores son de gran calidad. Será muy difícil para nosotros y nos espera un partido muy exigente', dijo Barisic que confió en que no se llegue el lunes al lanzamiento de penaltis para dirimir la clasificación a los cuartos de final.

'Tenemos confianza. No empezamos bien el torneo pero mejoramos contra Escocia y eso nos dio confianza y entusiasmo. Fue un trampolín para el futuro. Ahora tenemos que centrarnos en el próximo partido que va a ser más complicado', reconoció el zaguero del Rangers.

Barisic se perdió el primer partido de Croacia en la Eurocopa por una lesión en la espalda. Ha entrado posteriormente en el conjunto de Zlatko Dalic para el que es un jugador importante.

'Estoy bien ya. En el segundo entrenamiento después de llegar a Rovin sentí dolor en la espalda y tuve problemas desde ese momento. Jugué muchos partidos en los Rangers. Logramos el título y me centré en la Eurocopa. Después de la primera lesión que sufrí contra el Celtic estaba preocupado por mi estado físico. Me curé y después luego tuve una lesión en la espalda que no es normal. Ahora todo está bien. Jugué veinte minutos contra Escocia y pude ayudar a la selección a su clasificación', dijo Barisic.

El defensa croata ha disfrutado de un gran año. Logró el título de la Liga de Escocia con el Rangers y ahora aspira al éxito con su selección.

'Cuando tienes una buena temporada en tu equipo, en mi caso en el Rangers, tienes mucho hecho para la selección. Me ayudó mucho en vísperas de la Eurocopa. Te da mucha confianza y jugué muchos partidos buenos con el Rangers en la Liga y la Liga Europa', recordó el zaguero.

Borna Barisic espera su oportunidad. La lesión de espalda le apartó del lateral izquierdo de la selección donde ha irrumpido el joven Josko Gvardiol, una de las revelaciones del equipo en el torneo.

'Josko Gvardiol tiene un gran potencial. Lo ha demostrado a lo largo de la temporada en el Dinamo Zagreb. Lo normal es que progrese y se convierta en un jugador de primer nivel', elogió el jugador del Rangers. EFE