Barnett duda 'mucho' que Bale tendrá un sitio en el Real Madrid

Dublín, 11 may (EFE).- Jonathan Barnett, representante de Gareth Bale, cree que será muy difícil que el delantero galés se haga con un puesto en el Real Madrid si decide abandonar este verano el Tottenham Hotspurs, donde esta cedido, para reincorporarse a la entidad blanca.

'Lo dudo mucho, lo dudo mucho, pero aún le queda un año de contrato. Si quieren dejarle en el banquillo, está bien', declaró Barnett en una entrevista en el canal de YouTube de 'WeShow Football'.

El representante llegó incluso a bromear con ese escenario aparentemente negativo para Bale: 'Si quieren pagarme a mí ese salario y dejarme en el banquillo, yo también estaría conforme'.

No obstante, insistió en que el futbolista es 'todavía uno de los mejores del mundo', si bien opinó que necesita que le den confianza.

'Como les dije a los Spurs al principio, dadle una oportunidad, confiad en él, dejadle hacer su juego. No empieces a decirle haz esto y lo otro. Trátalo como a Messi o Ronaldo, no estoy diciendo que sea tan bueno, como a Lewandoski, trátalo así y ya veréis', recomendó Barnett.

De esa manera, prosiguió, 'siempre ha demostrado' que 'acaba marcando muchos goles, que tiene clase mundial'.

Al ser preguntado por los 'culpables' de que Bale no haya brillado en el campo en los últimos tiempos, en entrevistador deslizó el nombre de su técnico esta temporada en Londres, José Mourinho, despedido el pasado mes por los Spurs.

'No, no le culparía, es un entrenador de mucho éxito, pero también Julio César era muy bueno y no creo que ahora sería muy bueno con sus ejércitos', arguyó Barnett, quien reconoció, sin embargo, que Bale 'pasó un periodo difícil, como todos', con el portugués.

Respecto a su regreso a España la próxima temporada, indicó que está en marcha 'un diálogo a tres bandas', entre 'nosotros, el Real Madrid y el Tottenham': 'Tenemos nuestras opiniones y se las haremos saber'. EFE