Barnier dice de que el calendario del 'brexit' de Johnson es 'poco realista'

Londres, 11 dic (EFE).- El negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el 'brexit', Michel Barnier, ha advertido de que el calendario para la ruptura que propone el primer ministro británico, Boris Johnson, es 'poco realista', según una grabación difundida este miércoles por el diario 'The Independent'.

Johnson, que aspira a obtener una mayoría absoluta en las elecciones generales que celebra mañana el Reino Unido, se ha comprometido a romper los lazos con la UE el 31 de enero y negociar un nuevo acuerdo comercial con Bruselas durante el periodo de transición, que terminará en diciembre del próximo año.

En un encuentro a puerta cerrada con eurodiputados, cuyo contenido ha desvelado 'The Independent', Barnier asegura que no hay tiempo para concluir un tratado comercial completo con Londres en un plazo de once meses.

'Es poco realista que podamos llevar a cabo una negociación global en once meses, no lo podemos hacer todo', comenta Barnier en esa grabación.

El jefe del equipo negociador de la Unión señala que Londres deberá decidir en junio si quiere extender el periodo de transición, en el que el Reino Unido seguirá cumpliendo las normas comunitarias, hasta 2021 o 2022.

En caso de que decida no hacerlo, tal como ha apostado hasta ahora Johnson, se enfrentará a un nuevo 'borde de acantilado' el próximo diciembre.

Si para esa fecha límite no se ha firmado un acuerdo comercial o bien se ha extendido la transición del 'brexit', los intercambios entre ambos lados del canal de la Mancha pasarían a regirse por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), un escenario similar al de una ruptura sin acuerdo. EFE