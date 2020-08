Barranquilla supera la tormenta de COVID-19 con la esperanza de que no vuelva

Barranquilla (Colombia), 24 ago (EFE).- La ciudad colombiana de Barranquilla, que en junio y julio se convirtió en uno de los principales focos de la COVID-19 en el país, superó la primera tormenta del coronavirus y comenzó a regresar a la normalidad con la esperanza de que no la vuelva a golpear.

Después de contar muertes por 144 días consecutivos por la COVID-19, el domingo esa ciudad, capital del departamento caribeño del Atlántico, no reportó fallecimientos, lo que es considerado por las autoridades locales como una gran victoria.

Sin embargo, sus habitantes mantienen el temor de que regrese el 'monstruo' que hasta hoy ha cobrado 1.596 vidas en una ciudad poblada por unos 1,2 millones de personas.

Estas se suman a las 1.236 del resto de los municipios del Atlántico, algunos de los cuales hacen parte del área metropolitana de Barranquilla.

Según las cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), durante junio y julio murieron el 90 % de las 1.556 víctimas que ha puesto la ciudad desde que se informó del primer caso a mediados de marzo.

RECUPERAR 150.000 EMPLEOS

Tras la reapertura del sector productivo en la ciudad y la caída en la cifra de contagios diarios, la alcaldía puso en marcha un plan de reactivación económica con el cual busca recuperar 150.000 empleos que se perdieron durante la pandemia.

El alcalde Jaime Pumarejo indicó que de aquí al 2021 en Barranquilla se invertirán más de cinco billones de pesos (unos 1.200 millones de dólares) en educación, salud, servicios públicos, agua potable y saneamiento básico, así como en equipamiento, transporte y cultura.

Según el mandatario local estos proyectos van a generar empleo, teniendo en cuenta que, según dice, cada peso invertido por el Estado se multiplica por seis y se busca que la economía crezca a una tasa del 8 % anual.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Barranquilla registró una tasa de desempleo de 15,9 %, ubicándose nuevamente como la ciudad con menor desocupación del Colombia.

SE ENCENDIERON LOS FOGONES

Después de cinco meses de permanecer con las puertas cerradas al público, la semana pasada volvieron a 'encenderse los fogones' con el inicio del plan piloto de reapertura de restaurantes.

'Me da mucho optimismo porque estamos viendo que la gente que está abriendo el restaurante, los empleados que están asumiendo el reto, lo están haciendo con todas las ganas de que esto salga bien, de cumplir las normas para que los demás también puedan abrir', manifestó el alcalde al iniciar formalmente la reapertura del sector gastronómico.

La alcaldía habilitó una plataforma digital para que los restaurantes de la ciudad inscriban sus protocolos de bioseguridad actualizados, requisito indispensable para volver a brindar atención en los locales comerciales y en espacios que estén al aire libre.

La apertura de los restaurantes llega después de que la alcaldía autorizara la actividad comercial de productos no esenciales, por lo que hasta el momento uno de los únicos sectores que aún no ha reabierto sus puertas es el de la educación.

NO HAY DICHA COMPLETA

El comerciante Pablo Manrique, propietario de un local de artículos de oficina, manifestó a Efe que, a pesar de que ya pudo abrir su negocio, tuvo muchas pérdidas por el tiempo que estuvo cerrado el local y que son muchas las restricciones impuestas por la Alcaldía para el ingreso de los clientes.

'No hay dicha completa porque va a tomar mucho tiempo recuperarnos y los clientes no han regresado en la cantidad que estábamos esperando, debe ser porque muchas oficinas siguen cerradas', anotó Manrique.

Entre tanto, Carlos Prieto, un migrante venezolano que se radicó en Barranquilla como mesero pero que ahora hace domicilios en un restaurante de la ciudad, expresó que desde que comenzó la pandemia ha tenido más trabajo porque la gente se acostumbró a que les lleven las cosas hasta la puerta de la casa.

'Esperemos que ahora mejoren las cosas, porque si en el negocio no aumentan las ventas me van a despedir y tocará que me regrese para Maracaibo y allá las cosas no están mejor que aquí', agregó. EFE