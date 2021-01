Barreda:'Queda mucha carrera y quiero mantenerme arriba hasta el final'

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- El español Joan Barreda, autor del triplete en la prueba de motos del Dakar, lo que constituye la victoria número 27 en su palmarés, terminó contento la jornada por su triunfo y por haber puesto punto final a la primera semana del rally, en la que ha sufrido los problemas de la navegación.

'¡He ganado! He intentado aminorar un poco el ritmo y al final he conseguido imponerme por varios segundos y no sé la verdad si ha sido una buena estrategia. Hemos terminado una primera semana difícil con mucha navegación, algo nuevo para mi'. señaló en meta el piloto castellonense.

Ante la segunda y definitiva semana, Barreda, ganador de las tres etapas pares disputadas hasta el momento, espera mantenerse en las posiciones delanteras hasta el último kilómetro.

'Voy a intentar hacerlo lo mejor posible durante la segunda semana. En lo que se refiere a los neumáticos, tengo aún tres para lo que queda. Estoy orgulloso de nuestra estrategia hasta el momento; en ocasiones ha sido difícil para mí pero no he podido hacerlo mejor. Aún queda mucha carrera por delante y lo importante es que me siento fuerte y espero poder mantenerme así hasta el último kilómetro'. EFE