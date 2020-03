Barros Schelotto: 'Chicharito llegó para marcar goles y el equipo le ayudará'

Houston (EE.UU.), 29 feb (EFE).- El entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto dijo que no tenía ninguna duda de que el delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, que este sábado hizo su debut en la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos con el Galaxy de Los Angeles al enfrentarse al Dynamo de Houston, marcará goles y el equipo ayudará.

'Obviamente espero que tenga la posibilidad de poder anotar muchos goles -esa es su especialidad- y por lo tanto tenemos que trabajar con el equipo para que pueda explotar esa cualidad', destacó Schelotto, después del empate a 1-1 que el Galaxy logró ante el Dynamo. 'Lo fuimos a buscar por esa razón'.

El entrenador del Galaxy dijo que el equipo había llegado a Houston para conseguir la victoria, pero al final no se pudo dar, aunque tuvieron oportunidades de conseguirlo.

'Hoy formó parte de un equipo que luchó para ganar el partido y estuvo cerca de hacerlo. Creo que tuvimos tres o cuatro chances muy buenas y claras. Quizás en algún momento del partido Houston manejó la pelota desde el minuto 20 hasta el gol del colombiano Mauroí Manotas', analizó Schelotto. 'Manejó la pelota sin tanta profundidad, pero nos la quitó y no nos dio muchas posibilidades'.

En cuanto a su visión de lo que fue el partido, el inaugural para ambos equipos de la vigésimo quinto temporada de la MLS, el técnico argentino dijo que se iba con una buena sensación.

'Es una buena sensación. El equipo peleó, luchó y cuando pudo jugar fuimos superiores en cuanto a generar situaciones claras de gol porque Houston solamente tuvo el gol de Manotas. Después manejó bien la pelota en el medio campo, pero defendimos bien en nuestra área. Pudimos manejar más la pelota y no cedérsela tanto a Houston', analizó.

También reconoció la calidad que tiene el centrocampista mexicano Jonathan dos Santos cuando está en el campo y su ausencia se notó ante el Dynamo.

'Tener a Jonathan en la cancha es muy importante. Es un jugador que ya lleva unos cuantos años en el club y sabemos la capacidad que tiene. Es muy importante para nuestro juego. La presencia del equipo es distinta a cuando no está. Es muy difícil cuando tienes una calidad como la de Jonás y no tenerlo', declaró Schelotto.

El máximo responsable técnico del Galaxy también dio su valoración sobre el crecimiento de la MLS y su comparación con otras ligas, especialmente con la de México y otros países latinoamericanos.

'Es una liga que ha crecido mucho en todos los sentidos. Me tocó ser parte de ella como jugador hace 10 años atrás y puedo ver y darme cuenta de la diferencia que hay. En el nivel del fútbol no sé si estamos a la altura de las ligas de México, Brasil o Argentina, pero si ha crecido', destacó Schelotto. 'Si hoy jugara un partido un equipo de la MLS con cualquiera de estos otros países es un resultado abierto. No está definido de antemano como quizás hace unos años hubiera estado'.

Schelotto, que está en su segunda temporada al frente del Galaxy, reiteró que toda la proyección que lleva la MLS es que se va a convertir en una gran liga, pero con personalidad propia, sin que se le haga comparaciones.

'Me parece que va en camino a ser una gran liga. También me parece que es odioso comparar si la MLS es mejor que la Liga MX. Son dos ligas muy fuertes en lo deportivo, económico, y con el público que también les da su apoyo', agregó Schelotto.EFE

