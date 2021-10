Barroso, partidario de la inmunización global antes de la tercera dosis

Mar Marín

Lisboa, 8 oct (EFE).- 'Tiene más sentido, en este momento, distribuir las vacunas de forma equitativa que avanzar para terceras dosis', sostiene José Manuel Durão Barroso, presidente de la Alianza Global para las Vacunas (Gavi), en una entrevista con Efe en Lisboa, en la que reconoce que la política 'falló' frente a la pandemia.

'Comprendo que la primera preocupación de un Gobierno es proteger a su propia población', continúa, y 'es una decisión que respetamos', pero 'en términos globales hay un problema de injusticias', apunta Barroso, expresidente de la Comisión Europea (2010-2014).

'Hay países que están con la tercera dosis y otros donde ni siquiera las poblaciones más vulnerables tuvieron acceso a la vacuna'.

Las diferencias, lamenta, son abismales. Del 70% de la población vacunada de media en países desarrollados, al 32,7% en los países en vías de desarrollo y solo el 2,3% en los pobres.

'Desde el punto de vista de la justicia, sería mejor una distribución global más equitativa', insiste en la conversación telefónica con Efe en Lisboa.

El exprimer ministro portugués (2002-2004) apela a un argumento de 'interés propio': 'Nadie está seguro hasta que todos estén seguros'.

Por todo ello, 'lo que haría más sentido es invertir en la inmunización global', una tarea titánica que no tiene un horizonte claro.

PATENTES Y CONOCIMIENTOS

Atribuye la desigualdad en el acceso a las vacunas a tres grandes problemas: restricciones a las importaciones impuestas por algunos países, acumulación de dosis por parte de los desarrollados y fallas en la producción y la distribución.

Ahora 'comienza a haber vacunas para todos', los países ricos tienen que avanzar en las donaciones y Covax -el Fondo de Acceso Mundial para las Vacunas- alcanzará en el primer trimestre del próximo año el objetivo de distribuir 1.100 millones de dosis inicialmente previsto para diciembre.

¿Y el papel de los gigantes farmacéuticos? ¿Y las patentes? Las farmacéuticas han fijado los precios en función del mercado de oferta y demanda, justifica Barroso. 'Es un mercado y las empresas tienen sus costos'. Pero, 'podemos hacer más', reconoce.

El tema de las patentes es 'complejo' y el presidente de Gavi apuesta por la transmisión del 'conocimiento'.

'Si me dieran una receta de un cocinero de 3 estrellas Michelin, no sería capaz de hacer el plato', dice. Y recuerda que Moderna anunció que no tomará medidas legales contra quien replique su fórmula. 'Saben que nadie lo va a hacer. Una vacuna es un proceso, es muy complicado, no es un solo producto'.

'Por eso defendemos que haya transferencia de know-how (conocimiento)', para que grandes empresas y organismos internacionales puedan trabajar con entidades en las regiones en vías de desarrollo.

'La cuestión de las patentes es más compleja, y siendo realista, no es previsible que haya una quiebra de patentes. Si la hubiera, dejaría de haber razones para que las empresas siguieran invirtiendo en investigación'.

'En términos estratégicos, la mejor solución es la transferencia de conocimiento y tecnología', defiende.

LA POLÍTICA FALLÓ

La pandemia demostró que 'no estábamos preparados, ni siquiera los países más ricos y poderosos'.

'El mundo entero habla de amenaza terrorista, nuclear, tecnológica... son muy serias, pero hay una muy real que es la pandemia. Es científicamente seguro que habrá más', afirma. 'Vamos a tener más pandemias y no estamos preparados para ellas'.

Frente a la covid, 'la ciencia reaccionó bien, pero la política falló'. Por eso, 'es importante hacer un esfuerzo general para que la próxima pandemia nos encuentre mejor preparados'.

Los planes del G-20 para crear un grupo de trabajo pueden ser una fórmula, pero debe haber reglas claras para los estados, como la 'transparencia'.

'Si hubiera una nueva infección viral, debe haber una inmediata comunicación. Precisamos certeza absoluta'.

Pero, resume, 'siendo objetivos y justos, se mantienen los problemas de las grandes divisiones y la desigualdad'.EFE

