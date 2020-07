Bartomeu: 'Las negociaciones por Lautaro están paradas'

Barcelona, 13 jul (EFE).- El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reconoció esta semana en el programa 'Onze' de TV3 que las negociaciones con el Inter de Milán por el fichaje del delantero argentino Lautaro Martínez están 'paradas' porque en el próximo mercado 'no se podrá pensar en grandes inversiones'.

LAUTARO

'Hablamos con el Inter hace unas semanas, pero ahora el tema está parado. Ahora no estamos hablando. Tenemos que terminar LaLiga y la Champions y ver cuáles son nuestras prioridades.

También es un momento de reflexión interna para aclarar cómo afecta la crisis al club. Será un mercado en el que no se podrá pensar en grandes inversiones. Tenemos que ver cuándo podrá volver la gente a los campos, los turistas al museo; tenemos que esperar y ver cómo evoluciona todo'.

QUIQUE SETIÉN

'Setién será el entrenador en los dos últimos partidos de Liga y también de Champions. Una Champions con formato diferente y que nos hará estar a cuatro partidos de un posible título. Pero tenemos que ser conscientes de que, antes de pensar en Lisboa, tenemos que eliminar al Nápoles'.

XAVI HERNÁNDEZ

'Xavi será entrenador del Barça porque es lo que él quiere y porque tiene ganas. Está muy preparado. Tiempo al tiempo. Pero ahora mismo no buscamos entrenador. Estamos centrados en el final de la Liga y en la Champions'.

LEO MESSI

'Hemos hablado de renovación. Hemos hablado y seguiremos hablando. Él siempre ha dicho que quiere acabar su carrera futbolística en el Barça y estoy convencido de que así será. Lo renovaremos seguro. Está sobradamente preparado para competir los años que él quiera'.

EL VAR

'No tenemos que usarlo de excusa, pero reitero que el VAR no está a la altura de una liga tan grande como la LFP. Ha habido una serie de decisiones que han favorecido a nuestro rival.

No es una acusación. Solo pedimos que los protocolos del VAR sean más claros. La gestión no se ha hecho de la forma adecuada y habría que revisarla. En Valladolid vi unos penaltis que el árbitro no vio'.

TITLE RIGHTS DEL CAMP NOU

'Estamos acabando negociaciones con dos empresas internacionales que también tienen sede en Cataluña. Tenemos que estar muy orgullosos de que el dinero que aporten los dos primeros años servirán para financiar proyectos contra el coronavirus'. EFE