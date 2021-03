Bartomeu y Masferrer pasarán noche en comisaría; Grau y G. Ponti, en libertad

Barcelona, 1 mar (EFE).- El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y su mano derecha Jaume Masferrer pasarán la noche en el calabozo de la comisaría, mientras que el director general Óscar Grau y el jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona, Roman Gómez-Ponti han quedado en libertad, pese a que los cuatro se han acogido a su derecho a no declarar.

Los Mossos registraron este lunes las oficinas del club azulgrana en el marco de las investigaciones por el 'Barçagate' y posteriormente los cuatro fueron trasladados hasta la comisaría de Les Corts para declarar, aunque ninguno de ellos lo hizo.

El primero en quedar en libertad fue Gómez-Ponti. Su abogado, Jorge Navarro, declaró en la puerta de la comisaría que el jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona no está citado para declarar mañana martes ante el juez.

'Lo han dejado en libertad. Está libre, en su casa, tranquilamente. Se ha negado a declarar porque no es necesario dar una explicación. Por una cuestión de seguridad de acto de defensa no ha declarado, hasta que no tengamos copia de las actuaciones no declaramos', dijo el abogado a los periodistas.

Olga Tubau, abogada de Jame Masferrer, confirmó que su defendido pasará mañana a disposición judicial, junto con Bartomeu. 'Esta noche (Masferrer) la pasa en comisaría. No ha declarado, porque la causa está secreta. Sin conocer el contenido de una causa no se puede declarar', aclaró.

El 'Barçagate' es el caso en el que una empresa contratada por el FC Barcelona presuntamente habría llevado a cabo en las redes sociales una campaña de desprestigio de individuos y entidades no afines a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu. EFE