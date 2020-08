Bastianini no puede con el registro de Lowes

Juan Antonio Lladós

Madrid, 7 ago (EFE).- El italiano Enea Bastianini (Kalex) no pudo con el registro matinal del británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que acabó convirtiéndose en el mejor tiempo de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de la República Checa de Moto2 en el circuito de Brno.

Pronto comenzó a perder protagonistas la segunda sesión libre de Moto2 con el accidente en el que se vio involucrado el italiano Simone Corsi, que dejó su MV Agusta seriamente dañada cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos de la misma.

Algo después otro de los protagonistas involuntarios fue el madrileño Jorge Martín (Kalex), que se fue por los suelos en la curva once, aunque en su caso pudo recuperar la moto y regresar a su taller montado sobre ella para poder reparar los desperfectos y continuar la tanda hasta acabarla decimoctavo.

Una sesión más el trabajo de equipo entre los italianos Luca Marini y Marco Bezzecchi surtió su efecto sobre la pista pues ambos se encaramaron hasta las primeras posiciones con esa estrategia que protagonizan a lo largo de toda la temporada de rodar juntos y darse 'rebufos' para mejorar al unísono sus tiempos, aunque poco después Bezzecchi sufrió una caída en la bajada que le impidió continuar los entrenamientos.

Xavier Vierge (Kalex), que tuvo problemas por la mañana con el rendimiento de los neumáticos, pudo solucionar los mismos en la segunda tanda, en la que se tardó muy poco en verlo entre los más rápidos, cuarto, junto con otro 'renacido' Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex).

Otro de los que no estuvo afortunado fue el líder del mundial, Tetsuta Nagashima (Kalex), que se fue por los suelos en la curva trece a menos de diez minutos para el final dejando su moto muy dañada, lo que le impidió continuar los mismos y que a la postre no le permitió defender la séptima posición que ocupaba por entonces y se vio relegado mucho más atrás, aunque su tiempo matinal le permitió 'aguantar' en la sexta posición, por detrás del español Jorge Navarro (Speed Up).

Arón Canet (Speed Up) fue otro de los afectados por las condiciones de la pista, muy bacheada, al caer en su última vuelta y en la curva cinco cuando buscaba mejorar su registro desde una muy retrasada vigésima posición de la sesión que fue la vigésimo tercera al final del día.

Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex) consiguió la undécima plaza, con Xavier Vierge (Kalex) en la decimosexta, Jorge Martín decimoctavo, Edgar Pons (Kalex) en la vigésimo cuarta posición, Marcos Ramírez (Kalex), vigésimo sexto, y Héctor Garzó (Kalex), en vigésimo noveno lugar. EFE