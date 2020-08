Bastianini y Arenas a la búsqueda de la consolidación

Juan Antonio Lladós

Madrid, 12 ago (EFE).- El italiano Enea Bastianini (Kalex) y el español Albert Arenas (KTM) llegan al Gran Premio de Austria de sus respectivas categorías de Moto2 y Moto3, con la clara intención de consolidar el liderato en el circuito Red Bull de Spielberg.

Bastianini asumió el liderato del campeonato en Brno, gracias a su segunda victoria consecutiva, que le hizo encaramarse hasta esa primera posición con quince puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el también italiano Luca Marini (Kalex), que también desbancó al anterior líder, el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), en un aciago fin de semana para el nipón en Brno.

El caso es que sólo Enea Bastianini ha sido capaz de repetir victoria, en la segunda carrera de Jerez y la República Checa, mientras que Nagashima ganó la carrera inaugural en Catar y Marini la primera cita de Jerez, lo que deja un amplio y abierto abanico de aspirantes al título y a la victoria que seguramente se ampliará en un futuro inmediato.

En esa relación de nuevos aspirantes se pueden encontrar los españoles Augusto Fernández (Estrella Galicia 0'0 Kalex), Jorge Navarro (Speed Up), Jorge Martín (Kalex) o Arón Canet (Speed Up), quien ya es el mejor debutante de la categoría en la quinta posición del campeonato y uno de los pocos pilotos que ha puntuado en todas las carreras disputadas, como también el británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex), que todavía no ha logrado ninguna victoria esta temporada pero se ha mostrado como uno de los más competitivos de la categoría.

Y a todos ellos habría que unir algún que otro piloto italiano más que apunta buenas maneras pero no termina de definirlas, como es el caso de Marco Bezzecchi (Kalex), compañero de Luca Marini, y Lorenzo Baldasarri, que el año pasado comenzó la temporada de una manera arrolladora y su misma eficacia se lo llevó por delante después, sin que hasta el momento haya recuperado la eficacia de pilotaje que le permitió ser líder del campeonato.

Algo más sólida es la primera posición de Albert Arenas (KTM) en Moto3, que en Brno salvó el difícil escollo de sobreponerse al dolor que le ocasionó el esguince en su tobillo izquierdo con una más que meritoria segunda posición que le ha permitido aumentar su ventaja hasta los dieciocho puntos al frente del campeonato.

Arenas tenía en la Repúbl/jagica Checa un difícil compromiso que salvó con nota y ahora, más recuperado aunque no plenamente de sus molestias, llega al circuito 'de KTM', lo que le tendría que consentir un cierto 'plus' de ventaja.

Él no será el único piloto que llegue al Red Bull Ring de Spielberg con ese mismo pensamiento y, cono ha sucedido en todas las carreras de esta temporada, serán muchos los pilotos que se unan al grupo de cabeza para luchar por la victoria.

La relación es larga, con un sorprendente japonés Ai Ogura (Honda), que ha dado un paso adelante en su progresión como piloto, el británico John McPhee (Honda), que siempre está ahí pero le falta la guinda de la victoria esta temporada, el también japonés Tatsuki Suzuki (Honda) o el español Raúl Fernández (KTM), que consiguió en Brno su primera 'pole position'.

Pero no se puede olvidar a los italianos Dennis Foggia (KTM), brillante vencedor en Brno, Tony Arbolino (Honda), Niccolo Antonelli (Honda) o Celestino Vietti (KTM), además de al hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y el joven debutante Jeremy Alcoba (Honda), que ha mostrado una madurez inusual para un debutante en el mundial de Moto3. EFE