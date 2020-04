Batista: 'A Scaloni hay que bancarlo y darle la llave del predio de la AFA'

Buenos Aires, 13 abr (EFE).- El entrenador Sergio Batista, que dirigió a Argentina en la Copa América de 2011, elogió al actual seleccionador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, al asegurar que fue 'creciendo como técnico' y pidió que le den 'la llave' del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

'Hay un proyecto ahora. Tanto en la mayor como en las juveniles. Se están haciendo las cosas bien. A Scaloni hay que bancarlo (apoyarlo) y darle la llave del predio de la AFA. Fue creciendo como técnico y la Selección también creció en el juego', dijo Batista en diálogo con la Radio Club Octubre 947.

'Ojalá su ciclo sea hasta Catar, que pueda seguir con este grupo de jugadores sin importar lo que pase en la Copa América', añadió.

Batista, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y asumió en la absoluta en 2010 en reemplazo de Diego Maradona, dejó la Albiceleste tras perder en los cuartos de final de la Copa América de Argentina 2011.

'Yo sabía que si no ganaba la Copa América del 2011 me tenía que ir. Vos sabés que cuando perdés en Argentina te tenés que ir y así se tuvieron que ir todos, salvo (Alejandro) Sabella. Antes no había proyecto. En diez años pasaron ocho técnicos. Eso no nos hace ganar cosas. Hicimos las cosas mal', aseguró.

Su embargo, consideró que su 'máximo' logro como entrenador fue haber estado en el banquillo de la Albiceleste.

Batista también dijo ser un 'privilegiado' por haber tenido la posibilidad de jugar con Maradona y haber dirigido a Lionel Messi.

'Hacen cosas que vos decís: 'Estos no son de acá, bajaron de una nave espacial'. Futbolísticamente son muy parecidos. Manejan la zurda igual y hacen todo lo que tienen que hacer. Uno en su época fue el mejor jugador del mundo y en la actualidad Lionel es el mejor. Él no necesita ganar un Mundial para ser uno de los mejores de la historia', analizó.

Sin embargo, marcó una diferencia en la 'personalidad' de ambos al considerar que Maradona 'es más de luchar y dar pelea' y que 'por eso se hizo un líder'.

'No digo que Messi no lo sea hoy en día. Quizás nosotros nos equivocamos con Lionel al pedirle que fuera un líder cuando tenía 20 años porque jugaba bien. Para ser líder vos lo tenés que sentir', concluyó. EFE