Bautista derriba el efecto Rublev para volver a la final en Doha

Redacción deportes, 12 mar (EFE).- El español Roberto Bautista se impuso al ruso Andrei Rublev, reciente campeón en Rotterdam y uno de los jugadores más en forma de la temporada (6-3 y 6-3) para regresar, dos años después, a la final del torneo de Doha que ya conquistó en el 2018.

El duelo entre los dos últimos campeones de la competición acabó con triunfo del español que en cuartos batió al gran favorito, el austríaco Dominik Thiem. Ahora espera Bautista rival para la final. Será el vencedor del partido entre el estadounidense Taylor Fritz y el georgiano Nikoloz Basilashvili

Rublev, vigente campeón, afrontaba su primer encuentro en Doha esta temporada después de que sus rivales de segunda y tercera ronda, el francés Richard Gasquet y el húngaro Marton Fucsovics no comparecieran en los duelos por distintas dolencias.

Roberto Bautista fue superior. Especialmente el primer set. En el segundo estuvo igualado a pesar de que el español rompió de entrada. Respondió con otro break el ruso, que acumulaba siete triunfos seguidos aunque los dos últimos sin necesidad de saltar a la pista.

El español, que pretende elevar a diez los éxitos en su carrera, el último precisamente en Doha en el 2019, aceleró después para cerrar el partido y situarse en su decimoctava final, la segunda esta temporada tras la de Montpellier, donde perdió con el belga David Goffin.

'He jugado un buen partido. He presionado mucho con su segundo saque y me ha ido bien. Llevo tres partidos en esta pista y Rublev se estrenaba. Eso ha podido afectar. Me encuentro muy bien y estoy muy feliz de disputar una nueva final en esta competición', dijo Bautista sobre la pista.

El cuarto triunfo en seis enfrentamientos ante Rublev que, sin embargo, ganó los dos últimos, se cerró en una hora y catorce minutos. Ahora espera rival para la final. O Fritz o Basilashvili. EFE