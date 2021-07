Bautista: 'Es un partido que da mucha confianza porque he sabido sufrir'

Londres, 01 jul (EFE).- El español Roberto Bautista se mostró orgulloso por haber alcanzado de nuevo la tercera ronda en Wimbledon, tras doblegar este jueves al serbio Miomir Kecmanovic en cinco sets (6-3, 6-3, 6-7 (3), 3-6 y 6-3), y consideró que el sufrimiento le dará 'confianza' para el resto del torneo.

'Mentalmente he sabido sufrir, es un partido que me da mucha confianza porque ha sido muy duro. Hemos pasado por muchas dificultades en la pista, el partido fue interrumpido, (pero) ha sido una bonita experiencia que por suerte ha ido bien', dijo Bautista tras el choque.

El partido no pudo acabarse la víspera y se suspendió cuando el español mandaba por dos sets a uno y 3-2 arriba en el cuarto set.

Al regresar hoy al juego, Bautista reconoció haberse visto sorprendido por el buen comienzo del serbio: 'Anoche llevaba el partido algo más encarado, más de mi lado, (pero) he jugado contra un rival muy bueno, a un nivel muy alto'.

Consideró que las dos primeras rondas han sido 'muy difíciles', por lo que ahora espera poder descansar para ofrecer sus mejores prestaciones en tercera ronda contra el alemán Dominik Koepfer.

Con su victoria, Bautista, que alcanzó las semifinales la última vez que se disputó el torneo, en 2019, se planta por sexta vez en su carrera en la tercera ronda de la hierba londinense.

Atribuyó ese buen desempeño sobre esta superficie a sus 'golpes planos' y a su 'habilidad para moverme bien sobre la hierba'.

'Es un torneo que me motiva, en el que me gusta competir, y por suerte mañana estoy en tercera ronda una vez más. A ver si se me da bien', dijo. EFE