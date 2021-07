Bautista: 'Estoy un poco dolorido ahora'

Londres, 2 jul (EFE).- El español Roberto Bautista aseguró este viernes que físicamente está un poco dolorido, después de pasar a la segunda semana del torneo de tenis de Wimbledon tras jugar tres días seguidos.

El de Castellón derrotó en tres sets al alemán Dominik Koepfer para clasificarse para los octavos de final del Grand Slam londinense.

'Estoy un poco dolorido ahora. Las caderas sufren mucho en hierba. Vengo de un partido muy largo, así que ahora tengo dos días de descanso y tengo que recuperarme', dijo Bautista en rueda de prensa.

Durante el partido ante Koepfer, Bautista sufrió varias caídas, sin consecuencias, por lo que fue preguntado sobre por qué se habían producido. 'Esta pista en la parte de atrás estaba un poquito húmeda. No en la zona en la que se juega, sino atrás, como si hubiera barro. Me ha costado adaptarme al principio, sobre todo porque jugaba contra un zurdo y cuesta acostumbrarse', dijo.

Sobre si este año las pistas están más resbaladizas que otras veces, Bautista asumió que siempre ha sido así: 'Yo lo recuerdo siempre así. Creo que no me había caído prácticamente mucho y hoy ha sido el que más veces me ha pasado'.