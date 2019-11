Bautista:'Los partidos son tarde pero cuando juega España no cabe un alfiler'

Madrid, 20 nov (EFE).- Roberto Bautista, que ganó al croata Nikola Mektic por 6-1 y 6-3 en el Grupo B de las Finales de la Copa Davis, señaló que, si bien es cierto que los partidos acaban tarde, cuando juega España 'no cabe un alfiler', por lo que no tiene gran motivo de queja.

'No he tenido tiempo de ver otros partidos. Con España la pista siempre está llena. Los partidos acaban un pelín demasiado tarde y no es fácil irnos a dormir a las tres de la mañana y recuperarnos para jugar al día siguiente', comentó en conferencia de prensa.

Los horarios de las eliminatorias han sido motivo de queja por parte de algunos jugadores y capitanes durante las tres primeras jornadas de competición.

Bautista, que colocó a España a una victoria de la clasificación para los cuartos de final, apuntó que, al ser esta la primera edición de las finales de la Davis, 'seguro que (los organizadores) van aprendiendo y se van haciendo las cosas mejor'.

Para cualquier jugador español, añadió, es un sueño jugar una Copa Davis en casa. 'Siempre es especial', dijo.

Bautista mostró el máximo respeto por el equipo de Croacia, pese a competir en Madrid con una formación carente de sus mejores raquetas.

'Llevo mucho tiempo en el tenis como para saber lo exigente que es el calendario y lo difícil que es estar bien todo el año', afirmó.

'Croacia no tiene el abanico de jugadores que tiene España y cuando falla algún jugador importante se resiente más el equipo', añadió. EFE

