Bautista: “Ni antes era invencible ni ahora es una tragedia”

Melbourne (Australia), 24 ene (EFE).- El tenista español Roberto Bautista explicó que “ni antes era invencible ni ahora es una catástrofe“ en su rueda de prensa posterior a la derrota en tercera ronda del Abierto de Australia ante el croata Marin Cilin.

“Su nivel fue muy bueno. He luchado hasta el final y no me queda otra cosa que felicitarle”, agregó el tenista que saldrá de las primeras diez posiciones de la clasificación mundial como consecuencia de que el año anterior llegó a cuartos de final.

El tenista lamentó las oportunidades que desperdició durante el segundo set, cuando lideraba el marcador por un set a cero, de no cerrar ningún juego al resto.

“Estaba jugando yo muy bien y tuve dos veces 15-40, se me ha escapado. Luego con el 3-0 y saque en el tercero me he dejado ir”, argumentó el castellonense tras poner fin a una racha de diez victorias consecutivas. EFE