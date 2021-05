Bautista: 'Tras perder el segundo set me quedé 'jodidísimo''

Madrid, 4 may (EFE).- El español Roberto Bautista, noveno favorito, que sufrió ante el italiano Marco Cecchinato, procedente de la fase previa, hasta ganar en tres sets, reconoció el golpe que supuso perder la segunda manga tras disponer de tres puntos de partido.

'Estaba enfadado. Jodidísimo. Las bolas de partido se me han ido muy deprisa. Cuando hay tensión en Madrid te afecta un poco más. Lo bueno es que he seguido queriendo ganar y del palo de perder el segundo set me he sabido sobreponer a esos malos pensamientos de me 'cago en la mar' y ganar el partido', relató el tenista español.

Roberto Bautista no se explica cómo se le escapó la segunda manga: 'El partido lo llevaba bastante controlado y de pronto me he encontrado en el tie break cuando había hecho méritos para ganar en dos sets. Se ha ensuciado y embarullado un poco y hemos jugado el tercer set. Estoy contento de haber sacado adelante el partido y estar en segunda ronda. Hay que pelear cada ronda'.

El tenista español se enfrentará en segunda eliminatoria al estadounidense John Isner. 'Va a ser un partido difícil. No creo que se juegue mucho. Difícil restarle. Intentaré concentrarme en mi saque. Todos los partidos contra él son igualados. De momento estoy contento con el partido que he sacado adelante', concluyó Roberto Bautista. EFE