Bautista y Carreño, dos amigos se citan en París

París, 1 oct (EFE).- Los españoles Roberto Bautista y Pablo Carreño son amigos, se conocen desde hace años y han compartido entrenamientos y vestuario en las competiciones por naciones. Ahora, el cuadro de Roland Garros les cruza en la tercera ronda cuando viven uno de los mejores momentos de sus carreras.

'Viene muy bien, viene jugando su mejor tenis, ha hecho semifinales en el Abierto de Estados Unidos, está dando un gran nivel', afirmó Buautista sobre Carreño tras lograr el pase contra el húngaro Attila Balazs por 6-3, 6-1 y 6-2.

'Nos conocemos mucho, hemos compartido entrenamientos, vestuario en Copa Davis, o ATP Cup. Nos conocemos desde hace muchos años. Pero será un partido a cara de perro. Los dos saldremos a tope', agregó el cabeza de serie número 10, de 32 años.

Él consiguió la clasificación algo más tarde que Carreño, favorito número 17, que cuando derrotó al argentino Guido Pella, por 6-3, 6-2 y 6-1, todavía no sabía quién sería su rival, pero ya lo intuía. 'Si es contra Rober, va a ser más duro y exigente', destacó.

Carreño jugará la tercera ronda en París por cuarta vez, la última el año pasado. Bautista ya lleva seis, aunque su techo está en los octavos de final, un escalón más bajo que su futuro rival, que llegó a cuartos en 2017.

Ambos han disputado ya una semifinal de un grande. Carreño este año en Estados Unidos, Bautista el pasado en Wimbledon y ambos saben que para ganar tendrán que dar el máximo.

'Yo también estoy en un buen momento', avisó Bautista, que espera poder dar el mismo rendimiento que le llevó al penúltimo escalón en Londres.

'Me falta que se dé todo un poquito. No estoy haciendo las cosas diferente que el año pasado, incluso creo que estoy al mismo nivel que en aquel Wimbledon. Puede que la superficie se me dé mejor, pero estoy perfectamente, estoy compitiendo. Falta que se dé algún resultado. Me estoy siendo bastante regular', dijo Bautista.

Destacó, asimismo, la rapidez con la que ha superado sus dos primeros duelos: 'Es bueno no dejarse muchos minutos en las primeras rondas para llegar bien a los partidos importantes'.

Tampoco está descontento Carreño, un año más joven que su futuro contrincante, con la forma en que ganó. 'No esperaba que fuera un partido así de cómodo, he jugado muy bien de principio a final. El otro día tuve un bache y hoy el nivel muy alto', dijo.

Su trabajo de las últimas semanas ha sido adaptarse a la tierra batida tras haber alcanzado las semifinales sobre la pista dura de Nueva York.

'No tuve tiempo de adaptarme a Roma, la semana pasada decidí no jugar Hamburgo para descansar mentalmente de tanta burbuja y me ha venido bien. Estoy mentalmente fresco y físicamente también', comentó.

'La expectativa es hacer un buen partido en tercera ronda y poder ganarlo. He jugado dos partidos muy duros, los he solventado bien, pero eso no quiere decir que no sean duros. La concentración ha sido buena, el nivel alto y es lo que tengo que seguir', dijo.

Ambos tenistas han jugado cuatro veces, con empate a dos triunfos.

El único duelo en tierra batida, en el Masters 1.000 de Roma de 2017, cayó del lado de Bautista en tres sets, pero Carreño venció este mismo año en la pista dura de Rotterdam también en tres mangas.

EFE