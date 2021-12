Bayern, City, United o Ajax, en el horizonte del Atlético

Oporto, 7 dic (EFE).- Superado este martes el Oporto en la última jornada, el Atlético de Madrid entrará el próximo 13 de diciembre en el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones como segundo de su grupo, con el Bayern Múnich, el Manchester City, el Manchester United o el Ajax ya confirmados entre sus posibles rivales, de los que aún no se conocen dos.

Aún queda por resolver este miércoles el grupo H, del que saldrá otro posible adversario del Atlético en esa ronda, entre el Chelsea, el actual campeón de Europa y que precisamente lo eliminó hace un año en los octavos de final, o el Juventus, una vez que los dos están empatados a 12 puntos.

Y también debe quedar solucionado el grupo G, donde puede o no haber rival para el Atlético. Si el Sevilla es primero de su cuarteto, el conjunto madrileño no podría enfrentarse a él al compartir nacionalidad, tal y como recogen las normas de la UEFA del sorteo de la Champions. Si no, entre sus posibles oponentes surgirá el Lille, el Salzburgo o el Wolfsburgo, una vez que los cuatro tienen opciones de terminar primeros.

Sea cuál sea el resultado de esos dos últimos cuartetos por definir -y evitados el Liverpool, porque compartió grupo con él, y el Real Madrid, porque es de su misma nacionalidad-, el sorteo es de nuevo temible para el Atlético, como se ha acostumbrado en los últimos cuatro años, siempre como segundo, tanto en 2018-19 como en 2019-20 y 2020-21. En dos ediciones fue eliminado en octavos, en una en los cuartos de final.

El conjunto entrenado por Diego Simeone, cuyas primeras cuatro participaciones siempre lo presentaron en octavos como líder de su cuarteto (en 2013-14 y 2015-16 alcanzó la final, en 2016-17 las semifinales y en 2014-15 cayó en cuartos), asume de nuevo la complejidad en su ronda de octavos de final.

El Bayern Múnich, el Manchester City y el Chelsea (o el Juventus, dependiendo de la resolución del grupo) surgen como los oponentes más exigentes sin duda, todos hoy por hoy por encima del nivel, al menos en apariencia, del Atlético.

El pasado curso, por ejemplo, al equipo rojiblanco que fue campeón de la Liga, el Bayern lo ganó 4-0 en Múnich en la primera jornada de la fase de grupos y el Chelsea lo devoró en los octavos de final con una doble e incontestable victoria, tanto en Bucarest, escenario de la ida, como en Londres.

Jamás se ha enfrentado al City. Tampoco al United, aunque sí a Cristiano Ronaldo, su peor rival en algunas de las anteriores ediciones de la Liga de Campeones, aunque los 'Diablos Rojos' no sean tan temibles como los otros tres rivales.

Tampoco lo parecen de tanta dimensión ni el Ajax, aunque su dominio del grupo C haya sido tan imponente (contra el Sporting de Lisboa, el Borussia Dortmund y el Besiktas), ni el Lille ni el Salzburgo ni el Wolfsburgo, que también puede transformarse este miércoles en posibles adversarios del Atlético. EFE

