BBVA apuesta por la inteligencia artificial y la digitalización en México

México, 13 nov (EFE).- BBVA prevé cerrar el año con más de 10 millones de clientes digitales en México, 10 veces más que hace cuatro años, una razón por la que el banco español apuesta a la digitalización y a la inteligencia artificial en el país, donde presentó este miércoles la nueva aplicación inteligente 'Blue'.

Al presentar el programa, que usa inteligencia artificial para reconocer la voz del cliente y realizar operaciones automáticas, Hugo Nájera, director general de Desarrollo de Negocios de BBVA México, detalló que de los 21,1 millones de clientes que tienen en el país, 46 % son digitales, es decir, 9,8 millones.

Además, detalló, de los 13,6 millones de productos que vende el banco en México al año, 55 % son digitales, mientras que 80 % de las 1.105 millones de transacciones que realiza la empresa se realizan por internet.

'(Estos números) muestran la evolución de lo que era la banca digital, cómo esa banca se ha metido en el desarrollo del negocio bancario en México y cómo está evolucionando positivamente más allá de todos los temores, más allá de todas las incertidumbres, más allá de si la gente tiene o no móviles', dijo Nájera en rueda de prensa.

Al presentar sus resultados trimestrales, en octubre, el BBVA atribuyó el crecimiento de 6,9 % del beneficio neto de su filial mexicana, en el acumulado de enero a septiembre de este año, al dinamismo en el crédito y a la bancarización digital, pese a las condiciones macroeconómicas del país.

El banco español planea terminar el año en México con una inversión total de 5.000 millones de pesos (260,4 millones de dólares), de los que 70 % serán para infraestructura tecnológica y 30 % en física.

Parte de esa inversión se ha destinado a desarrollar programas como 'Blue', un asistente virtual que ha realizado más de 100.000 operaciones desde su lanzamiento, el 1 de noviembre, mencionó Nájera.

El directivo de BBVA México aclaró que la seguridad es la misma de la aplicación, pero que analizan si recolectarán los datos biométricos de los clientes en un futuro.

Aunque consideró que México 'es pionero en este tema', advirtió como 'el desafío más grande' la inclusión financiera, pues casi la mitad de la población adulta no tiene una cuenta de banco aunque existen 90 millones de teléfonos inteligentes en el país, según sus investigaciones.

'Nosotros podemos llegar a toda la población bancarizada, pero llegar a la población que no está bancarizada es un poco más difícil, no porque no tengan dispositivos, sino porque todavía la banca no encuentra la respuesta a la pregunta '¿por qué debo tener una cuenta bancaria?'', comentó Nájera.

Por esta razón, añadió, BBVA México ha realizado proyectos con autoridades y compañías telefónicas para mejorar la cobertura en comunidades rurales del país.

Además, ha colaborado en programas sociales, como Jóvenes construyendo el futuro, para ayudar a casi 1 millón de becarios a abrir una cuenta bancaria.

El directivo espera que, en colaboración con el resto de la banca, se pueda cubrir a la mitad de los mexicanos que no están bancarizados dentro de los próximos tres o cinco años.

En este sentido, aplaudió el programa del sistema de cobros digitales (CoDi) del Banco de México (Banxico), en el que BBVA México ha enrolado a casi 500.000 clientes a través de sus aplicaciones telefónicas y ha dado de alta a casi 25.000 microcomerciantes. EFE