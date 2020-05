Becker: 'Todavía podemos controlar el futuro si trabajamos juntos'

Madrid, 1 may (EFE).- El alemán Boris Becker, tres veces campeón de Wimbledon, considera que aunque el tenis está en crisis, todavía hay tiempo para controlar el futuro de este deporte, si se trabaja conjuntamente.

Miembro de la Academia Laureus, Boris Becker ha advertido del peligro que corre su deporte y ha instado a los organismos de gobierno a que se unan para encontrar una solución.

El ganador de seis torneos del Grand Slam, en una entrevista en Laureus.com, dijo: 'Desde marzo no ha habido tenis oficial, así que llamo a esto una oportunidad, una situación única, para que todos los organismos de gobierno se unan'.

También comenta que no es prudente que el US Open se celebre este año. 'Nueva York era la ciudad más afectada por el virus hace un par de semanas. No creo que sea prudente hacer un torneo allí', añade.

Becker ha recibido con agrado los comentarios del suizo Roger Federer, quien ha planteado la posibilidad de que la ATP, el órgano rector del tenis masculino, se vincule con la WTA, la organización femenina.

Confinado en su casa de Londres, Becker añade: 'Creo que estamos en un momento de crisis en el tenis. Aparte de, digamos, los diez primeros, los 50 primeros y tal vez los 75 primeros hombres y mujeres, el resto de los jugadores profesionales necesitan su sueldo semanal, necesitan el dinero de sus premios'.

'El hecho es que no pueden jugar, ni siquiera pueden ir a un club y dar clases debido al distanciamiento social', añade al referirse a las nuevas circunstancias que afrontan los jugadores debido a la pandemia..

'Tenemos que preguntarnos si el tenis es lo suficientemente bueno para dar trabajo a mil personas. Hasta que empezó la crisis, la respuesta rápida era sí, pero estoy seguro de que muchos torneos más pequeños que no han podido celebrarse están luchando por volver financieramente, porque han perdido mucho dinero por no ser anfitriones. Así que también es cuestión de tiempo', prosigue Becker.

'Roger Federer puso esto sobre la mesa con su espléndida idea de unir fuerzas, y creo que Nadal está de acuerdo. No todos los altos mandos están de acuerdo, está bien, pero creo que Federer, Nadal y Djokovic tienen mucho seguimiento. Que Federer sugiera eso habla de su inteligencia y también de que realmente le importa el tenis', dice.

'Así que una organización conjunta (ATP y WTA) sería el siguiente paso. Es un gran paso. Él sugirió tal vez organizar torneos conjuntos. Ya hay algunos. En los EE.UU. en Miami, tienes hombres y mujeres participando al mismo tiempo', apunta al referirse al Masters 1.000 y Premier Mandatory.

'Los otros, hablando de los Masters 1000, aún no están en ese punto, pero obviamente sería, en mi opinión, un paso en la dirección correcta. Una vez que salgamos del túnel, la nueva normalidad será diferente. Todavía estamos en posición de controlar el futuro si nos unimos y trabajamos juntos', añade.

'La vida tal y como la conocemos ha cambiado desde que ocurrió el confinamiento por el coronavirus, desde que esta pandemia llegó a nuestras vidas', asegura Becker. 'He vivido en el Reino Unido durante mucho tiempo, y esto es aterrador. Nunca antes había visto una situación como esta. Vivimos en un mundo difícil ahora mismo. Más que nunca estoy comprometido con el trabajo de Laureus y hago todo lo que puedo'. EFE.