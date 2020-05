Belasteguín: 'Dejar de ser número uno no me cambió nada'

Madrid, 21 may (EFE).- El argentino Fernando Belasteguín, ganador de cinco campeonatos del mundo de pádel, aseguró que dejar de ser número uno en agosto de 2018, tras casi diecisiete años ininterrumpidos en lo más alto del ránking internacional, no le cambió 'nada'.

Belasteguín, de 41 años, se convirtió en 2001 en el jugador más joven en alcanzar el número uno del mundo, un puesto del que no se bajó hasta el WPT Vallbanc Andorra La Vella Open de 2018.

'Dejar de ser número uno no me cambió nada porque sabía lo que es el deporte', subrayó Belasteguín, que aseguró que lo más importante para un deportista debe ser 'entrenar cada día como si fuera el último'.

'Conozco las tres sensaciones que tenemos los deportistas. La primera es la de perder. A nadie le gusta, pero cualquier deportista lo sabe y es la que más te enseña. La segunda es ganar y ser número uno de tu deporte. La podemos tener muy pocos. Y la última es la de entrenar cada día como si fuera el último de tu carrera', confesó.

'Poder tener esa sensación, aunque pasen los años, es incomparable', declaró Belasteguín en la charla virtual 'Where is the limit?.

Sobre las semanas que ha permanecido confinado en su casa de España por la pandemia de coronavirus, Belasteguín aseguró que ha sacado una enseñanza.

'A mis padres les veo cada once meses y por eso pedí a mis amigos, que tenían a su familia cerca, que si podían les pasasen a verlos porque nosotros nos fuimos a ganar la vida a otros países y no tenemos esa suerte', concluyó. EFE

