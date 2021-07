Bélgica prevé que aumento de contagios se pueda contrarrestar vacunando

Bruselas, 12 jul (EFE).- El portavoz interfederal belga para el coronavirus, Yves Van Laethem, subrayó este lunes que era 'esperable' que los contagios por coronavirus en el país aumentasen a raíz de la extensión de la variante delta, aunque aseguró que no hay preocupación entre las autoridades y confía en contrarrestar los incrementos con la campaña de vacunación.

El portavoz cree que Bélgica, que registró el sábado un aumento de contagios del 82 % entre el 4 y el 10 de julio respecto a la semana previa, no acusará este aumento de contagios en forma de una gran presión en los hospitales y se mostró partidario de 'no dar pasos atrás' en la relajación de las restricciones, aunque también de no acelerar esa vuelta a la normalidad.

En declaraciones a la radio francófona RTL, el experto considera positivo que Bélgica 'no haya tomado medidas extremas como la reapertura de locales nocturnos' y dijo confiar en que se podrá 'contrarrestar esta ola de infecciones continuando la vacunación'.

Bélgica es uno de los países europeos que más ha progresado en su campaña de vacunación contra el coronavirus y casi dos tercios de su población ha recibido al menos una dosis de la pauta. Toda la población mayor de dieciocho años puede pedir cita para inmunizarse desde hace un mes.

'Este aumento de las infecciones es lo que hemos visto reflejado en España y en los Países Bajos. No esperamos una ola en absoluto en este momento porque nada lo sugiere en otros países que tienen el mismo estado de vacunación que nosotros. Pero un aumento de las hospitalizaciones es inevitable', apuntó Van Laethem.

Por ello, pidió no dejar de usar la mascarilla -que considera uno de los factores que explica el aumento de contagios en Países Bajos- y seguir aplicando las medidas sanitarias básicas para no tener que retroceder en la retirada de las restricciones.

Respecto a los viajes a España, el portavoz afirmó que 'se puede ir si se va con precaución', lo cual 'no quiere decir ver el mar de lejos sino no vivir de manera descontrolada'.

Las autoridades belgas tienen previsto reunirse este viernes en el comité de concertación en el que se toman las decisiones sobre restricciones y cambios en las normativas contra el virus, ante el que Van Laethem advirtió que 'sería precipitado' permitir la reapertura de discotecas y la posibilidad de organizar eventos grandes.

'Creo que la razón dictaría que nos tomemos un descanso, revisemos la situación en un mes y veamos dónde estamos en lugar de arrojarnos al vacío', concluyó. EFE

lzu/cat/ig