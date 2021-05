Bélgica y Países Bajos se coronarán campeones el día 30

Madrid, 28 may (EFE).- La selección masculina de Bélgica y la femenina de Países Bajos se proclamarán el próximo domingo día 30 campeonas de la segunda edición de la Pro Liga, tras los partidos que enfrentarán a los equipos de ambos países en las dos categorías en la localidad belga de Amberes.

La Federación Internacional de Hockey (FIH) confirmó este viernes que la competición finalizará con el doble enfrentamiento entre Australia y Nueva Zelanda el 26 y el 27 de junio en Perth (Australia), ante la imposibilidad de poder disputar los duelos que fueron aplazados por la pandemia de la covid-19.

'Es una pena que no puedan jugarse todos los partidos incluidos inicialmente en el calendario. No obstante se han jugado aproximadamente dos tercios de los previstos y en estas circunstancias extraordinarias es un logro destacable. Sin el gran compromiso y la dedicación de las federaciones nacionales esto no habría sido posible', señaló el director general de la FIH, Thierry Weil en un comunicado.

Con los resultados de los encuentros jugados hasta la fecha y solo pendiente el enfrentamiento contra el equipo neerlandés, la selección masculina de Bélgica, campeona del mundo, confirmará la consecución del título dentro de dos días y en vísperas del Campeonato de Europa que se jugará a partir del 4 de junio.

Bélgica encabeza la clasificación con 32 puntos, 9 victorias, 3 empates y una derrota, seguida de Alemania con 19 puntos, 5 victorias, dos empates y un partido perdido.

En categoría femenina, Países Bajos también lidera la tabla con 29 puntos, 8 victorias, 1 empate y una derrota. Argentina le sigue con 19 puntos, 5 triunfos, 2 empates y 3 derrotas. EFE