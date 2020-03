Belmonte: 'Necesito no perder lo últimos cuatro años de mi vida (deportiva)'

Barcelona, 17 mar (EFE).- La española Mireia Belmonte, que tiene cuatro medallas olímpicas, salió al paso sobre la falta de piscinas para poderse entrenar a causa del coronavirus y comentó que necesita entrenarse para 'no perder los últimos cuatro años' de su carrera deportiva.

Así lo aseguró en unas declaraciones que publica este martes el rotativo barcelonés 'Mundo Deportivo'. La badalonesa comenta que después de que hace unos días tuviera que abandonar con el resto del equipo español la concentración en el CAR de Sierra Nevada, no ha podido entrenarse en agua.

El resto de su preparación es muy precaria. 'Subo y bajo escaleras en mi edificio en Badalona. Es de lo poco que puedo hacer. No tengo gimnasio en casa, mucho menos piscina. En mi deporte, el feeling con el agua es fundamental, si no te lanzas a la piscina cada día pierdes todo (..) Lo primero es la salud, por supuesto, lo principal es superar como país este gran problema, pero sólo pido disponer de una piscina para poder entrenarme”, indicó la nadadora.

Belmonte comenta que otros deportistas olímpicos de otros países 'con nuestro mismo problema con el coronavirus' sí se entrenan. 'Sólo necesito una piscina, donde sea. En Tarragona, en Girona, donde sea. No me importa estar sola, separarme de mi familia y entrenar sola. Sólo necesito no perder los últimos cuatro años de mi vida”, insistió.

La española se refería a que los atletas húngaros o italianos sí pueden entrenar al aire libre o en centros de alto rendimiento. 'Si Italia, que está peor que nosotros, ha encontrado una solución para que los deportistas puedan entrenar, creo que nuestro país no es menos y puede buscar soluciones igual o mejores', dijo Belmonte en declaraciones a la Cadena Ser.

La española se refirió a un decreto aprobado por el Consejo de Ministros italiano, según el cual los deportistas olímpicos, categoría considerada de 'interés nacional' en Italia, tienen derecho a seguir entrenando con vistas a su eventual participación en los Juegos de Tokio.

'Las instalaciones deportivas se pueden usar, a puerta cerrada, solo para los entrenamientos de atletas, profesionales y no profesionales, considerados de interés nacional por el CONI y sus respectivas federaciones en vista de su participación en los Juegos Olímpicos', se lee en el decreto del gobierno.

'De todas maneras, las asociaciones y la sociedades deportivas, a través de su cuerpo médico, deben realizar controles idóneos para contener el riesgo de difusión del virus COVID-19', agrega el decreto.

El estado de alarma decretado en España por la pandemia de coronavirus ha provocado el cierre de todas las instalaciones deportivas del país, entre ellas el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada, donde alrededor de 150 deportistas ultimaban su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. EFE